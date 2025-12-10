SinaisSeções
Edi Gunawan

GoldWavePF v1

Edi Gunawan
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD por mês
crescimento desde 2025 33%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
93
Negociações com lucro:
57 (61.29%)
Negociações com perda:
36 (38.71%)
Melhor negociação:
298.80 USD
Pior negociação:
-135.00 USD
Lucro bruto:
2 325.51 USD (24 954 pips)
Perda bruta:
-1 605.06 USD (18 246 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (412.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
498.10 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
7.41%
Depósito máximo carregado:
5.04%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
32 minutos
Fator de recuperação:
1.77
Negociações longas:
44 (47.31%)
Negociações curtas:
49 (52.69%)
Fator de lucro:
1.45
Valor esperado:
7.75 USD
Lucro médio:
40.80 USD
Perda média:
-44.59 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-25.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-337.20 USD (3)
Crescimento mensal:
32.79%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
15.29 USD
Máximo:
406.50 USD (19.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
40.63% (406.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.41% (322.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.sv 93
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.sv 720
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.sv 6.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +298.80 USD
Pior negociação: -135 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +412.60 USD
Máxima perda consecutiva: -25.56 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TrijayaPratamaFutures-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

This account trading using SNR, SND and Elliot Wave Technical Analysis
* Scalping/Intraday trading (avoid overnight position)
* Single entry (no averaging/layering/martingale)
* Max 5% risk per trade with Stop Loss
* Minimum RRR 1:1.5
* No trade on news


Sem comentários
2026.01.07 15:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 15:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 13:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 13:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 21:35
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.06 21:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 09:20
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 09:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 08:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 04:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 04:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 03:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 09:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 02:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 02:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 00:43
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 09:28
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
