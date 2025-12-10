- Crescimento
Negociações:
93
Negociações com lucro:
57 (61.29%)
Negociações com perda:
36 (38.71%)
Melhor negociação:
298.80 USD
Pior negociação:
-135.00 USD
Lucro bruto:
2 325.51 USD (24 954 pips)
Perda bruta:
-1 605.06 USD (18 246 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (412.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
498.10 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
7.41%
Depósito máximo carregado:
5.04%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
32 minutos
Fator de recuperação:
1.77
Negociações longas:
44 (47.31%)
Negociações curtas:
49 (52.69%)
Fator de lucro:
1.45
Valor esperado:
7.75 USD
Lucro médio:
40.80 USD
Perda média:
-44.59 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-25.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-337.20 USD (3)
Crescimento mensal:
32.79%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
15.29 USD
Máximo:
406.50 USD (19.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
40.63% (406.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.41% (322.20 USD)
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TrijayaPratamaFutures-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
This account trading using SNR, SND and Elliot Wave Technical Analysis
* Scalping/Intraday trading (avoid overnight position)
* Single entry (no averaging/layering/martingale)
* Max 5% risk per trade with Stop Loss
* Minimum RRR 1:1.5
* No trade on news
