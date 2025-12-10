SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / GoldWavePF v1
Edi Gunawan

GoldWavePF v1

Edi Gunawan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 300 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 33%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
93
Gewinntrades:
57 (61.29%)
Verlusttrades:
36 (38.71%)
Bester Trade:
298.80 USD
Schlechtester Trade:
-135.00 USD
Bruttoprofit:
2 325.51 USD (24 954 pips)
Bruttoverlust:
-1 605.06 USD (18 246 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (412.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
498.10 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
7.41%
Max deposit load:
5.04%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
32 Minuten
Erholungsfaktor:
1.77
Long-Positionen:
44 (47.31%)
Short-Positionen:
49 (52.69%)
Profit-Faktor:
1.45
Mathematische Gewinnerwartung:
7.75 USD
Durchschnittlicher Profit:
40.80 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-44.59 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-25.56 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-337.20 USD (3)
Wachstum pro Monat :
32.79%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
15.29 USD
Maximaler:
406.50 USD (19.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
40.63% (406.40 USD)
Kapital:
19.41% (322.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.sv 93
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.sv 720
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.sv 6.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +298.80 USD
Schlechtester Trade: -135 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +412.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -25.56 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TrijayaPratamaFutures-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

This account trading using SNR, SND and Elliot Wave Technical Analysis
* Scalping/Intraday trading (avoid overnight position)
* Single entry (no averaging/layering/martingale)
* Max 5% risk per trade with Stop Loss
* Minimum RRR 1:1.5
* No trade on news


Keine Bewertungen
2026.01.07 15:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 15:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 13:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 13:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 21:35
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.06 21:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 09:20
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 09:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 08:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 04:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 04:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 03:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 09:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 02:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 02:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 00:43
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 09:28
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
GoldWavePF v1
300 USD pro Monat
33%
0
0
USD
638
USD
5
0%
93
61%
7%
1.44
7.75
USD
41%
1:400
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.