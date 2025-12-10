- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
93
盈利交易:
57 (61.29%)
亏损交易:
36 (38.71%)
最好交易:
298.80 USD
最差交易:
-135.00 USD
毛利:
2 325.51 USD (24 954 pips)
毛利亏损:
-1 605.06 USD (18 246 pips)
最大连续赢利:
12 (412.60 USD)
最大连续盈利:
498.10 USD (5)
夏普比率:
0.17
交易活动:
7.41%
最大入金加载:
5.04%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
32 分钟
采收率:
1.77
长期交易:
44 (47.31%)
短期交易:
49 (52.69%)
利润因子:
1.45
预期回报:
7.75 USD
平均利润:
40.80 USD
平均损失:
-44.59 USD
最大连续失误:
5 (-25.56 USD)
最大连续亏损:
-337.20 USD (3)
每月增长:
32.79%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
15.29 USD
最大值:
406.50 USD (19.51%)
相对跌幅:
结余:
40.63% (406.40 USD)
净值:
19.41% (322.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|93
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.sv
|720
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.sv
|6.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +298.80 USD
最差交易: -135 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +412.60 USD
最大连续亏损: -25.56 USD
This account trading using SNR, SND and Elliot Wave Technical Analysis
* Scalping/Intraday trading (avoid overnight position)
* Single entry (no averaging/layering/martingale)
* Max 5% risk per trade with Stop Loss
* Minimum RRR 1:1.5
* No trade on news
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月300 USD
33%
0
0
USD
USD
638
USD
USD
5
0%
93
61%
7%
1.44
7.75
USD
USD
41%
1:400