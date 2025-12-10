SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / GoldWavePF v1
Edi Gunawan

GoldWavePF v1

Edi Gunawan
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 158%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
107
Transacciones Rentables:
69 (64.48%)
Transacciones Irrentables:
38 (35.51%)
Mejor transacción:
298.80 USD
Peor transacción:
-135.00 USD
Beneficio Bruto:
3 029.41 USD (31 984 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 706.56 USD (19 245 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (412.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
629.90 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
7.41%
Carga máxima del depósito:
7.58%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
28
Tiempo medio de espera:
35 minutos
Factor de Recuperación:
3.15
Transacciones Largas:
52 (48.60%)
Transacciones Cortas:
55 (51.40%)
Factor de Beneficio:
1.78
Beneficio Esperado:
12.36 USD
Beneficio medio:
43.90 USD
Pérdidas medias:
-44.91 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-25.56 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-337.20 USD (3)
Crecimiento al mes:
142.90%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
15.29 USD
Máxima:
420.10 USD (20.17%)
Reducción relativa:
De balance:
41.99% (420.00 USD)
De fondos:
24.13% (209.80 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.sv 107
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.sv 1.3K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.sv 13K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +298.80 USD
Peor transacción: -135 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +412.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -25.56 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TrijayaPratamaFutures-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

This account trading using SNR, SND and Elliot Wave Technical Analysis
* Scalping/Intraday trading (avoid overnight position)
* Single entry (no averaging/layering/martingale)
* Max 5% risk per trade with Stop Loss
* Minimum RRR 1:1.5
* No trade on news


No hay comentarios
