- 자본
- 축소
트레이드:
93
이익 거래:
57 (61.29%)
손실 거래:
36 (38.71%)
최고의 거래:
298.80 USD
최악의 거래:
-135.00 USD
총 수익:
2 325.51 USD (24 954 pips)
총 손실:
-1 605.06 USD (18 246 pips)
연속 최대 이익:
12 (412.60 USD)
연속 최대 이익:
498.10 USD (5)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
7.41%
최대 입금량:
5.04%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
32 분
회복 요인:
1.77
롱(주식매수):
44 (47.31%)
숏(주식차입매도):
49 (52.69%)
수익 요인:
1.45
기대수익:
7.75 USD
평균 이익:
40.80 USD
평균 손실:
-44.59 USD
연속 최대 손실:
5 (-25.56 USD)
연속 최대 손실:
-337.20 USD (3)
월별 성장률:
32.79%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
15.29 USD
최대한의:
406.50 USD (19.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
40.63% (406.40 USD)
자본금별:
19.41% (322.20 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|93
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.sv
|720
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.sv
|6.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +298.80 USD
최악의 거래: -135 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +412.60 USD
연속 최대 손실: -25.56 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TrijayaPratamaFutures-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
This account trading using SNR, SND and Elliot Wave Technical Analysis
* Scalping/Intraday trading (avoid overnight position)
* Single entry (no averaging/layering/martingale)
* Max 5% risk per trade with Stop Loss
* Minimum RRR 1:1.5
* No trade on news
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 300 USD
33%
0
0
USD
USD
638
USD
USD
5
0%
93
61%
7%
1.44
7.75
USD
USD
41%
1:400