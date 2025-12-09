СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / GoldHunter Pro
Nadjib Amari

GoldHunter Pro

Nadjib Amari
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 458%
SwitchMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
17 (51.51%)
Убыточных трейдов:
16 (48.48%)
Лучший трейд:
50.73 USD
Худший трейд:
-7.86 USD
Общая прибыль:
335.49 USD (32 630 pips)
Общий убыток:
-29.85 USD (1 690 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (74.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
104.32 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.47
Торговая активность:
24.15%
Макс. загрузка депозита:
25.38%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
21.28
Длинных трейдов:
27 (81.82%)
Коротких трейдов:
6 (18.18%)
Профит фактор:
11.24
Мат. ожидание:
9.26 USD
Средняя прибыль:
19.73 USD
Средний убыток:
-1.87 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-5.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-11.40 USD (2)
Прирост в месяц:
325.96%
Алготрейдинг:
69%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.42 USD
Максимальная:
14.36 USD (26.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.94% (14.29 USD)
По эквити:
48.35% (76.09 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 32
EURUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 305
EURUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 31K
EURUSD 48
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +50.73 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +74.72 USD
Макс. убыток в серии: -5.88 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SwitchMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

PUPrime-Live
5.98 × 61
RoboForex-Pro
20.22 × 109
Нет отзывов
2026.01.13 18:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.13 17:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.13 07:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.04 23:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 15:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 10:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 15:02
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 17:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 17:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 17:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 16:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.16 15:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 14:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 20:37
Share of trading days is too low
2025.12.10 20:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.10 20:37
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.10 19:37
Share of trading days is too low
2025.12.10 19:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.10 19:37
High risk of negative slippage when copying deals
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.