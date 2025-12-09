- Прирост
Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
17 (51.51%)
Убыточных трейдов:
16 (48.48%)
Лучший трейд:
50.73 USD
Худший трейд:
-7.86 USD
Общая прибыль:
335.49 USD (32 630 pips)
Общий убыток:
-29.85 USD (1 690 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (74.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
104.32 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.47
Торговая активность:
24.15%
Макс. загрузка депозита:
25.38%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
21.28
Длинных трейдов:
27 (81.82%)
Коротких трейдов:
6 (18.18%)
Профит фактор:
11.24
Мат. ожидание:
9.26 USD
Средняя прибыль:
19.73 USD
Средний убыток:
-1.87 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-5.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-11.40 USD (2)
Прирост в месяц:
325.96%
Алготрейдинг:
69%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.42 USD
Максимальная:
14.36 USD (26.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.94% (14.29 USD)
По эквити:
48.35% (76.09 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|305
|EURUSD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|31K
|EURUSD
|48
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SwitchMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
PUPrime-Live
|5.98 × 61
|
RoboForex-Pro
|20.22 × 109
