트레이드:
33
이익 거래:
17 (51.51%)
손실 거래:
16 (48.48%)
최고의 거래:
50.73 USD
최악의 거래:
-7.86 USD
총 수익:
335.49 USD (32 630 pips)
총 손실:
-29.85 USD (1 690 pips)
연속 최대 이익:
4 (74.72 USD)
연속 최대 이익:
104.32 USD (3)
샤프 비율:
0.47
거래 활동:
24.15%
최대 입금량:
25.38%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
21.28
롱(주식매수):
27 (81.82%)
숏(주식차입매도):
6 (18.18%)
수익 요인:
11.24
기대수익:
9.26 USD
평균 이익:
19.73 USD
평균 손실:
-1.87 USD
연속 최대 손실:
3 (-5.88 USD)
연속 최대 손실:
-11.40 USD (2)
월별 성장률:
325.96%
Algo 트레이딩:
69%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.42 USD
최대한의:
14.36 USD (26.04%)
상대적 삭감:
잔고별:
23.94% (14.29 USD)
자본금별:
48.35% (76.09 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|305
|EURUSD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|31K
|EURUSD
|48
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
