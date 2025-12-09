- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
33
盈利交易:
17 (51.51%)
亏损交易:
16 (48.48%)
最好交易:
50.73 USD
最差交易:
-7.86 USD
毛利:
335.49 USD (32 630 pips)
毛利亏损:
-29.85 USD (1 690 pips)
最大连续赢利:
4 (74.72 USD)
最大连续盈利:
104.32 USD (3)
夏普比率:
0.47
交易活动:
24.15%
最大入金加载:
25.38%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
7 小时
采收率:
21.28
长期交易:
27 (81.82%)
短期交易:
6 (18.18%)
利润因子:
11.24
预期回报:
9.26 USD
平均利润:
19.73 USD
平均损失:
-1.87 USD
最大连续失误:
3 (-5.88 USD)
最大连续亏损:
-11.40 USD (2)
每月增长:
325.96%
算法交易:
69%
结余跌幅:
绝对:
2.42 USD
最大值:
14.36 USD (26.04%)
相对跌幅:
结余:
23.94% (14.29 USD)
净值:
48.35% (76.09 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|305
|EURUSD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|31K
|EURUSD
|48
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +50.73 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +74.72 USD
最大连续亏损: -5.88 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
458%
0
0
USD
USD
376
USD
USD
5
69%
33
51%
24%
11.23
9.26
USD
USD
48%
1:500