Nadjib Amari

GoldHunter Pro

Nadjib Amari
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 458%
SwitchMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
33
Negociações com lucro:
17 (51.51%)
Negociações com perda:
16 (48.48%)
Melhor negociação:
50.73 USD
Pior negociação:
-7.86 USD
Lucro bruto:
335.49 USD (32 630 pips)
Perda bruta:
-29.85 USD (1 690 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (74.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
104.32 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.47
Atividade de negociação:
24.15%
Depósito máximo carregado:
25.38%
Último negócio:
16 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
21.28
Negociações longas:
27 (81.82%)
Negociações curtas:
6 (18.18%)
Fator de lucro:
11.24
Valor esperado:
9.26 USD
Lucro médio:
19.73 USD
Perda média:
-1.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-5.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-11.40 USD (2)
Crescimento mensal:
325.96%
Algotrading:
69%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.42 USD
Máximo:
14.36 USD (26.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.94% (14.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
48.35% (76.09 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 32
EURUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 305
EURUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 31K
EURUSD 48
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +50.73 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +74.72 USD
Máxima perda consecutiva: -5.88 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SwitchMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

PUPrime-Live
5.98 × 61
RoboForex-Pro
20.30 × 105
Sem comentários
2026.01.13 18:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.13 17:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.13 07:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.04 23:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 15:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 10:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 15:02
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 17:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 17:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 17:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 16:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.16 15:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 14:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 20:37
Share of trading days is too low
2025.12.10 20:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.10 20:37
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.10 19:37
Share of trading days is too low
2025.12.10 19:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.10 19:37
High risk of negative slippage when copying deals
