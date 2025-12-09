- Crescimento
Negociações:
33
Negociações com lucro:
17 (51.51%)
Negociações com perda:
16 (48.48%)
Melhor negociação:
50.73 USD
Pior negociação:
-7.86 USD
Lucro bruto:
335.49 USD (32 630 pips)
Perda bruta:
-29.85 USD (1 690 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (74.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
104.32 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.47
Atividade de negociação:
24.15%
Depósito máximo carregado:
25.38%
Último negócio:
16 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
21.28
Negociações longas:
27 (81.82%)
Negociações curtas:
6 (18.18%)
Fator de lucro:
11.24
Valor esperado:
9.26 USD
Lucro médio:
19.73 USD
Perda média:
-1.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-5.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-11.40 USD (2)
Crescimento mensal:
325.96%
Algotrading:
69%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.42 USD
Máximo:
14.36 USD (26.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.94% (14.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
48.35% (76.09 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|305
|EURUSD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|31K
|EURUSD
|48
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +50.73 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +74.72 USD
Máxima perda consecutiva: -5.88 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SwitchMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
PUPrime-Live
|5.98 × 61
|
RoboForex-Pro
|20.30 × 105
