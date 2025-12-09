SeñalesSecciones
Nadjib Amari

GoldHunter Pro

Nadjib Amari
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 458%
SwitchMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
33
Transacciones Rentables:
17 (51.51%)
Transacciones Irrentables:
16 (48.48%)
Mejor transacción:
50.73 USD
Peor transacción:
-7.86 USD
Beneficio Bruto:
335.49 USD (32 630 pips)
Pérdidas Brutas:
-29.85 USD (1 690 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (74.72 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
104.32 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.47
Actividad comercial:
24.15%
Carga máxima del depósito:
25.38%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
21.28
Transacciones Largas:
27 (81.82%)
Transacciones Cortas:
6 (18.18%)
Factor de Beneficio:
11.24
Beneficio Esperado:
9.26 USD
Beneficio medio:
19.73 USD
Pérdidas medias:
-1.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-5.88 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-11.40 USD (2)
Crecimiento al mes:
325.96%
Trading algorítmico:
69%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.42 USD
Máxima:
14.36 USD (26.04%)
Reducción relativa:
De balance:
23.94% (14.29 USD)
De fondos:
48.35% (76.09 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 32
EURUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 305
EURUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 31K
EURUSD 48
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +50.73 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +74.72 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.88 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SwitchMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

PUPrime-Live
5.98 × 61
RoboForex-Pro
20.30 × 105
No hay comentarios
2026.01.13 18:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.13 17:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.13 07:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.04 23:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 15:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 10:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 15:02
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 17:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 17:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 17:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 16:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.16 15:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 14:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 20:37
Share of trading days is too low
2025.12.10 20:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.10 20:37
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.10 19:37
Share of trading days is too low
2025.12.10 19:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.10 19:37
High risk of negative slippage when copying deals
