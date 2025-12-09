- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
33
Transacciones Rentables:
17 (51.51%)
Transacciones Irrentables:
16 (48.48%)
Mejor transacción:
50.73 USD
Peor transacción:
-7.86 USD
Beneficio Bruto:
335.49 USD (32 630 pips)
Pérdidas Brutas:
-29.85 USD (1 690 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (74.72 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
104.32 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.47
Actividad comercial:
24.15%
Carga máxima del depósito:
25.38%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
21.28
Transacciones Largas:
27 (81.82%)
Transacciones Cortas:
6 (18.18%)
Factor de Beneficio:
11.24
Beneficio Esperado:
9.26 USD
Beneficio medio:
19.73 USD
Pérdidas medias:
-1.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-5.88 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-11.40 USD (2)
Crecimiento al mes:
325.96%
Trading algorítmico:
69%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.42 USD
Máxima:
14.36 USD (26.04%)
Reducción relativa:
De balance:
23.94% (14.29 USD)
De fondos:
48.35% (76.09 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|305
|EURUSD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|31K
|EURUSD
|48
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SwitchMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
PUPrime-Live
|5.98 × 61
|
RoboForex-Pro
|20.30 × 105
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
458%
0
0
USD
USD
376
USD
USD
5
69%
33
51%
24%
11.23
9.26
USD
USD
48%
1:500