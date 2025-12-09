SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / GoldHunter Pro
Nadjib Amari

GoldHunter Pro

Nadjib Amari
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 458%
SwitchMarkets-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
33
Gewinntrades:
17 (51.51%)
Verlusttrades:
16 (48.48%)
Bester Trade:
50.73 USD
Schlechtester Trade:
-7.86 USD
Bruttoprofit:
335.49 USD (32 630 pips)
Bruttoverlust:
-29.85 USD (1 690 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (74.72 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
104.32 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.47
Trading-Aktivität:
24.15%
Max deposit load:
25.38%
Letzter Trade:
17 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
21.28
Long-Positionen:
27 (81.82%)
Short-Positionen:
6 (18.18%)
Profit-Faktor:
11.24
Mathematische Gewinnerwartung:
9.26 USD
Durchschnittlicher Profit:
19.73 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-5.88 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-11.40 USD (2)
Wachstum pro Monat :
325.96%
Algo-Trading:
69%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.42 USD
Maximaler:
14.36 USD (26.04%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
23.94% (14.29 USD)
Kapital:
48.35% (76.09 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 32
EURUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 305
EURUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 31K
EURUSD 48
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +50.73 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +74.72 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.88 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SwitchMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

PUPrime-Live
5.98 × 61
RoboForex-Pro
20.41 × 108
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2026.01.13 18:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.13 17:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.13 07:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.04 23:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 15:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 10:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 15:02
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 17:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 17:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 17:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 16:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.16 15:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 14:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 20:37
Share of trading days is too low
2025.12.10 20:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.10 20:37
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.10 19:37
Share of trading days is too low
2025.12.10 19:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.10 19:37
High risk of negative slippage when copying deals
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
GoldHunter Pro
30 USD pro Monat
458%
0
0
USD
376
USD
5
69%
33
51%
24%
11.23
9.26
USD
48%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.