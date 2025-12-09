- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
33
Gewinntrades:
17 (51.51%)
Verlusttrades:
16 (48.48%)
Bester Trade:
50.73 USD
Schlechtester Trade:
-7.86 USD
Bruttoprofit:
335.49 USD (32 630 pips)
Bruttoverlust:
-29.85 USD (1 690 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (74.72 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
104.32 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.47
Trading-Aktivität:
24.15%
Max deposit load:
25.38%
Letzter Trade:
17 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
21.28
Long-Positionen:
27 (81.82%)
Short-Positionen:
6 (18.18%)
Profit-Faktor:
11.24
Mathematische Gewinnerwartung:
9.26 USD
Durchschnittlicher Profit:
19.73 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-5.88 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-11.40 USD (2)
Wachstum pro Monat :
325.96%
Algo-Trading:
69%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.42 USD
Maximaler:
14.36 USD (26.04%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
23.94% (14.29 USD)
Kapital:
48.35% (76.09 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|305
|EURUSD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|31K
|EURUSD
|48
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +50.73 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +74.72 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.88 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SwitchMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
PUPrime-Live
|5.98 × 61
|
RoboForex-Pro
|20.41 × 108
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
458%
0
0
USD
USD
376
USD
USD
5
69%
33
51%
24%
11.23
9.26
USD
USD
48%
1:500