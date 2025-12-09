- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
33
利益トレード:
17 (51.51%)
損失トレード:
16 (48.48%)
ベストトレード:
50.73 USD
最悪のトレード:
-7.86 USD
総利益:
335.49 USD (32 630 pips)
総損失:
-29.85 USD (1 690 pips)
最大連続の勝ち:
4 (74.72 USD)
最大連続利益:
104.32 USD (3)
シャープレシオ:
0.47
取引アクティビティ:
24.15%
最大入金額:
25.38%
最近のトレード:
17 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
21.28
長いトレード:
27 (81.82%)
短いトレード:
6 (18.18%)
プロフィットファクター:
11.24
期待されたペイオフ:
9.26 USD
平均利益:
19.73 USD
平均損失:
-1.87 USD
最大連続の負け:
3 (-5.88 USD)
最大連続損失:
-11.40 USD (2)
月間成長:
325.96%
アルゴリズム取引:
69%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.42 USD
最大の:
14.36 USD (26.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.94% (14.29 USD)
エクイティによる:
48.35% (76.09 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|305
|EURUSD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|31K
|EURUSD
|48
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +50.73 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +74.72 USD
最大連続損失: -5.88 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SwitchMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
PUPrime-Live
|5.98 × 61
|
RoboForex-Pro
|20.22 × 109
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
458%
0
0
USD
USD
376
USD
USD
5
69%
33
51%
24%
11.23
9.26
USD
USD
48%
1:500