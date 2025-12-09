- Прирост
Всего трейдов:
255
Прибыльных трейдов:
209 (81.96%)
Убыточных трейдов:
46 (18.04%)
Лучший трейд:
109.54 USD
Худший трейд:
-109.78 USD
Общая прибыль:
665.61 USD (84 516 pips)
Общий убыток:
-561.49 USD (88 808 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (21.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
109.54 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
6.78%
Макс. загрузка депозита:
3.03%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.73
Длинных трейдов:
142 (55.69%)
Коротких трейдов:
113 (44.31%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
0.41 USD
Средняя прибыль:
3.18 USD
Средний убыток:
-12.21 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-65.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-109.78 USD (1)
Прирост в месяц:
17.72%
Годовой прогноз:
215.05%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
61.75 USD
Максимальная:
142.75 USD (78.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
78.87% (142.75 USD)
По эквити:
2.24% (4.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|255
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDm#
|104
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDm#
|-4.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 13" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Strategy for Gold
