Andi Chandra Wijaya

AMJ 7cB

Andi Chandra Wijaya
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 104%
XMGlobal-Real 13
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
255
Прибыльных трейдов:
209 (81.96%)
Убыточных трейдов:
46 (18.04%)
Лучший трейд:
109.54 USD
Худший трейд:
-109.78 USD
Общая прибыль:
665.61 USD (84 516 pips)
Общий убыток:
-561.49 USD (88 808 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (21.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
109.54 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
6.78%
Макс. загрузка депозита:
3.03%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.73
Длинных трейдов:
142 (55.69%)
Коротких трейдов:
113 (44.31%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
0.41 USD
Средняя прибыль:
3.18 USD
Средний убыток:
-12.21 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-65.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-109.78 USD (1)
Прирост в месяц:
17.72%
Годовой прогноз:
215.05%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
61.75 USD
Максимальная:
142.75 USD (78.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
78.87% (142.75 USD)
По эквити:
2.24% (4.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLDm# 255
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLDm# 104
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLDm# -4.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +109.54 USD
Худший трейд: -110 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +21.33 USD
Макс. убыток в серии: -65.79 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 13" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Strategy for Gold
Нет отзывов
2025.12.09 11:07
A large drawdown may occur on the account again
