Andi Chandra Wijaya

AMJ 7cB

Andi Chandra Wijaya
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 93%
XMGlobal-Real 13
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
215
Profit Trade:
176 (81.86%)
Loss Trade:
39 (18.14%)
Best Trade:
109.54 USD
Worst Trade:
-109.78 USD
Profitto lordo:
628.12 USD (74 311 pips)
Perdita lorda:
-535.54 USD (78 959 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (21.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
109.54 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.65
Long Trade:
119 (55.35%)
Short Trade:
96 (44.65%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.43 USD
Profitto medio:
3.57 USD
Perdita media:
-13.73 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-65.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-109.78 USD (1)
Crescita mensile:
26.83%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
61.75 USD
Massimale:
142.75 USD (78.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
78.87% (142.75 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 215
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 93
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# -4.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +109.54 USD
Worst Trade: -110 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +21.33 USD
Massima perdita consecutiva: -65.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Strategy for Gold
2025.12.09 11:07
A large drawdown may occur on the account again
