Andi Chandra Wijaya

AMJ 7cB

Andi Chandra Wijaya
0 comentários
Confiabilidade
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 104%
XMGlobal-Real 13
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
255
Negociações com lucro:
209 (81.96%)
Negociações com perda:
46 (18.04%)
Melhor negociação:
109.54 USD
Pior negociação:
-109.78 USD
Lucro bruto:
665.61 USD (84 516 pips)
Perda bruta:
-561.49 USD (88 808 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (21.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
109.54 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
6.78%
Depósito máximo carregado:
3.03%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.73
Negociações longas:
142 (55.69%)
Negociações curtas:
113 (44.31%)
Fator de lucro:
1.19
Valor esperado:
0.41 USD
Lucro médio:
3.18 USD
Perda média:
-12.21 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-65.79 USD)
Máxima perda consecutiva:
-109.78 USD (1)
Crescimento mensal:
17.72%
Previsão anual:
215.05%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
61.75 USD
Máximo:
142.75 USD (78.87%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
78.87% (142.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.24% (4.40 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLDm# 255
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLDm# 104
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLDm# -4.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +109.54 USD
Pior negociação: -110 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +21.33 USD
Máxima perda consecutiva: -65.79 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 13" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Strategy for Gold
Sem comentários
2025.12.09 11:07
A large drawdown may occur on the account again
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
AMJ 7cB
50 USD por mês
104%
0
0
USD
204
USD
14
94%
255
81%
7%
1.18
0.41
USD
79%
1:500
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês.

