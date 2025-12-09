- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
255
盈利交易:
209 (81.96%)
亏损交易:
46 (18.04%)
最好交易:
109.54 USD
最差交易:
-109.78 USD
毛利:
665.61 USD (84 516 pips)
毛利亏损:
-561.49 USD (88 808 pips)
最大连续赢利:
26 (21.33 USD)
最大连续盈利:
109.54 USD (1)
夏普比率:
0.07
交易活动:
6.78%
最大入金加载:
3.03%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
20
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.73
长期交易:
142 (55.69%)
短期交易:
113 (44.31%)
利润因子:
1.19
预期回报:
0.41 USD
平均利润:
3.18 USD
平均损失:
-12.21 USD
最大连续失误:
4 (-65.79 USD)
最大连续亏损:
-109.78 USD (1)
每月增长:
17.72%
年度预测:
215.05%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
61.75 USD
最大值:
142.75 USD (78.87%)
相对跌幅:
结余:
78.87% (142.75 USD)
净值:
2.24% (4.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|255
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLDm#
|104
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLDm#
|-4.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +109.54 USD
最差交易: -110 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +21.33 USD
最大连续亏损: -65.79 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 13 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Strategy for Gold
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
104%
0
0
USD
USD
204
USD
USD
14
94%
255
81%
7%
1.18
0.41
USD
USD
79%
1:500