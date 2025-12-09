- 자본
- 축소
트레이드:
268
이익 거래:
220 (82.08%)
손실 거래:
48 (17.91%)
최고의 거래:
109.54 USD
최악의 거래:
-109.78 USD
총 수익:
677.51 USD (87 761 pips)
총 손실:
-568.17 USD (91 713 pips)
연속 최대 이익:
26 (21.33 USD)
연속 최대 이익:
109.54 USD (1)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
3.73%
최대 입금량:
3.93%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
0.77
롱(주식매수):
149 (55.60%)
숏(주식차입매도):
119 (44.40%)
수익 요인:
1.19
기대수익:
0.41 USD
평균 이익:
3.08 USD
평균 손실:
-11.84 USD
연속 최대 손실:
4 (-65.79 USD)
연속 최대 손실:
-109.78 USD (1)
월별 성장률:
9.20%
연간 예측:
114.77%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
61.75 USD
최대한의:
142.75 USD (78.87%)
상대적 삭감:
잔고별:
78.87% (142.75 USD)
자본금별:
2.24% (4.40 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|268
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLDm#
|109
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLDm#
|-4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +109.54 USD
최악의 거래: -110 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +21.33 USD
연속 최대 손실: -65.79 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 13"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Strategy for Gold
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
109%
0
0
USD
USD
209
USD
USD
16
95%
268
82%
4%
1.19
0.41
USD
USD
79%
1:500