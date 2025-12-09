- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
255
利益トレード:
209 (81.96%)
損失トレード:
46 (18.04%)
ベストトレード:
109.54 USD
最悪のトレード:
-109.78 USD
総利益:
665.61 USD (84 516 pips)
総損失:
-561.49 USD (88 808 pips)
最大連続の勝ち:
26 (21.33 USD)
最大連続利益:
109.54 USD (1)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
6.78%
最大入金額:
3.03%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.73
長いトレード:
142 (55.69%)
短いトレード:
113 (44.31%)
プロフィットファクター:
1.19
期待されたペイオフ:
0.41 USD
平均利益:
3.18 USD
平均損失:
-12.21 USD
最大連続の負け:
4 (-65.79 USD)
最大連続損失:
-109.78 USD (1)
月間成長:
17.72%
年間予想:
215.05%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
61.75 USD
最大の:
142.75 USD (78.87%)
比較ドローダウン:
残高による:
78.87% (142.75 USD)
エクイティによる:
2.24% (4.40 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|255
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLDm#
|104
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLDm#
|-4.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +109.54 USD
最悪のトレード: -110 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +21.33 USD
最大連続損失: -65.79 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 13"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Strategy for Gold
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
104%
0
0
USD
USD
204
USD
USD
14
94%
255
81%
7%
1.18
0.41
USD
USD
79%
1:500