СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Sigma Trend Protocol MT5 Signal
Bashir Abdi Jama

Sigma Trend Protocol MT5 Signal

Bashir Abdi Jama
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 45 USD в месяц
прирост с 2025 -13%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
29
Прибыльных трейдов:
10 (34.48%)
Убыточных трейдов:
19 (65.52%)
Лучший трейд:
38.86 USD
Худший трейд:
-36.53 USD
Общая прибыль:
356.72 USD (36 225 pips)
Общий убыток:
-482.42 USD (43 838 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (114.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
114.97 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.12
Торговая активность:
33.01%
Макс. загрузка депозита:
99.18%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-0.79
Длинных трейдов:
29 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.74
Мат. ожидание:
-4.33 USD
Средняя прибыль:
35.67 USD
Средний убыток:
-25.39 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-134.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-134.58 USD (6)
Прирост в месяц:
-12.57%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
158.27 USD
Максимальная:
158.27 USD (15.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.82% (158.15 USD)
По эквити:
8.25% (79.79 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -126
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -7.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +38.86 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +114.97 USD
Макс. убыток в серии: -134.58 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-MT5-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real
1.00 × 1
RoboForex-ECN
2.77 × 1815
ICMarketsEU-MT5-5
2.80 × 132
Exness-MT5Real23
3.61 × 66
RoboForex-Pro
10.78 × 477
Ava-Real 1-MT5
12.42 × 359
Нет отзывов
2025.12.16 15:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 15:32
Share of trading days is too low
2025.12.12 15:32
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 16:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 16:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 18:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.08 18:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 18:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
