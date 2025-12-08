- Прирост
Всего трейдов:
29
Прибыльных трейдов:
10 (34.48%)
Убыточных трейдов:
19 (65.52%)
Лучший трейд:
38.86 USD
Худший трейд:
-36.53 USD
Общая прибыль:
356.72 USD (36 225 pips)
Общий убыток:
-482.42 USD (43 838 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (114.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
114.97 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.12
Торговая активность:
33.01%
Макс. загрузка депозита:
99.18%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-0.79
Длинных трейдов:
29 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.74
Мат. ожидание:
-4.33 USD
Средняя прибыль:
35.67 USD
Средний убыток:
-25.39 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-134.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-134.58 USD (6)
Прирост в месяц:
-12.57%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
158.27 USD
Максимальная:
158.27 USD (15.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.82% (158.15 USD)
По эквити:
8.25% (79.79 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-126
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-7.6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Лучший трейд: +38.86 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +114.97 USD
Макс. убыток в серии: -134.58 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-MT5-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FBS-Real
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|2.77 × 1815
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.80 × 132
|
Exness-MT5Real23
|3.61 × 66
|
RoboForex-Pro
|10.78 × 477
|
Ava-Real 1-MT5
|12.42 × 359
