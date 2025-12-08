- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
29
盈利交易:
10 (34.48%)
亏损交易:
19 (65.52%)
最好交易:
38.86 USD
最差交易:
-36.53 USD
毛利:
356.72 USD (36 225 pips)
毛利亏损:
-482.42 USD (43 838 pips)
最大连续赢利:
3 (114.97 USD)
最大连续盈利:
114.97 USD (3)
夏普比率:
-0.12
交易活动:
33.01%
最大入金加载:
99.18%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
17
平均持有时间:
7 小时
采收率:
-0.79
长期交易:
29 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.74
预期回报:
-4.33 USD
平均利润:
35.67 USD
平均损失:
-25.39 USD
最大连续失误:
6 (-134.58 USD)
最大连续亏损:
-134.58 USD (6)
每月增长:
-12.57%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
158.27 USD
最大值:
158.27 USD (15.83%)
相对跌幅:
结余:
15.82% (158.15 USD)
净值:
8.25% (79.79 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-126
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-7.6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +38.86 USD
最差交易: -37 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +114.97 USD
最大连续亏损: -134.58 USD
