信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Sigma Trend Protocol MT5 Signal
Bashir Abdi Jama

Sigma Trend Protocol MT5 Signal

Bashir Abdi Jama
0条评论
2
0 / 0 USD
每月复制 45 USD per 
增长自 2025 -13%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
29
盈利交易:
10 (34.48%)
亏损交易:
19 (65.52%)
最好交易:
38.86 USD
最差交易:
-36.53 USD
毛利:
356.72 USD (36 225 pips)
毛利亏损:
-482.42 USD (43 838 pips)
最大连续赢利:
3 (114.97 USD)
最大连续盈利:
114.97 USD (3)
夏普比率:
-0.12
交易活动:
33.01%
最大入金加载:
99.18%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
17
平均持有时间:
7 小时
采收率:
-0.79
长期交易:
29 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.74
预期回报:
-4.33 USD
平均利润:
35.67 USD
平均损失:
-25.39 USD
最大连续失误:
6 (-134.58 USD)
最大连续亏损:
-134.58 USD (6)
每月增长:
-12.57%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
158.27 USD
最大值:
158.27 USD (15.83%)
相对跌幅:
结余:
15.82% (158.15 USD)
净值:
8.25% (79.79 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -126
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -7.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +38.86 USD
最差交易: -37 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +114.97 USD
最大连续亏损: -134.58 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsEU-MT5-5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FBS-Real
1.00 × 1
RoboForex-ECN
2.77 × 1815
ICMarketsEU-MT5-5
2.80 × 132
Exness-MT5Real23
3.61 × 66
RoboForex-Pro
10.78 × 477
Ava-Real 1-MT5
12.42 × 359
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.16 15:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 15:32
Share of trading days is too low
2025.12.12 15:32
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 16:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 16:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 18:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.08 18:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 18:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Sigma Trend Protocol MT5 Signal
每月45 USD
-13%
0
0
USD
874
USD
2
100%
29
34%
33%
0.73
-4.33
USD
16%
1:30
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载