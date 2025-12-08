- 자본
트레이드:
35
이익 거래:
13 (37.14%)
손실 거래:
22 (62.86%)
최고의 거래:
38.86 USD
최악의 거래:
-46.88 USD
총 수익:
452.33 USD (45 797 pips)
총 손실:
-610.23 USD (57 155 pips)
연속 최대 이익:
3 (114.97 USD)
연속 최대 이익:
114.97 USD (3)
샤프 비율:
-0.12
거래 활동:
27.43%
최대 입금량:
99.18%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
-0.62
롱(주식매수):
32 (91.43%)
숏(주식차입매도):
3 (8.57%)
수익 요인:
0.74
기대수익:
-4.51 USD
평균 이익:
34.79 USD
평균 손실:
-27.74 USD
연속 최대 손실:
6 (-220.32 USD)
연속 최대 손실:
-220.32 USD (6)
월별 성장률:
-15.79%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
253.51 USD
최대한의:
253.51 USD (25.35%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.34% (253.39 USD)
자본금별:
14.23% (124.39 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-158
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +38.86 USD
최악의 거래: -47 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +114.97 USD
연속 최대 손실: -220.32 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsEU-MT5-5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
