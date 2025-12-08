- Crescimento
Negociações:
29
Negociações com lucro:
10 (34.48%)
Negociações com perda:
19 (65.52%)
Melhor negociação:
38.86 USD
Pior negociação:
-36.53 USD
Lucro bruto:
356.72 USD (36 225 pips)
Perda bruta:
-482.42 USD (43 838 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (114.97 USD)
Máximo lucro consecutivo:
114.97 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.12
Atividade de negociação:
33.01%
Depósito máximo carregado:
99.18%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
-0.79
Negociações longas:
29 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.74
Valor esperado:
-4.33 USD
Lucro médio:
35.67 USD
Perda média:
-25.39 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-134.58 USD)
Máxima perda consecutiva:
-134.58 USD (6)
Crescimento mensal:
-12.57%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
158.27 USD
Máximo:
158.27 USD (15.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.82% (158.15 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.25% (79.79 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-126
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-7.6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsEU-MT5-5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FBS-Real
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|2.77 × 1815
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.80 × 132
|
Exness-MT5Real23
|3.61 × 66
|
RoboForex-Pro
|10.78 × 477
|
Ava-Real 1-MT5
|12.42 × 359
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
45 USD por mês
-13%
0
0
USD
USD
874
USD
USD
2
100%
29
34%
33%
0.73
-4.33
USD
USD
16%
1:30