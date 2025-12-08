SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Sigma Trend Protocol MT5 Signal
Bashir Abdi Jama

Sigma Trend Protocol MT5 Signal

Bashir Abdi Jama
0 comentários
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -13%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
29
Negociações com lucro:
10 (34.48%)
Negociações com perda:
19 (65.52%)
Melhor negociação:
38.86 USD
Pior negociação:
-36.53 USD
Lucro bruto:
356.72 USD (36 225 pips)
Perda bruta:
-482.42 USD (43 838 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (114.97 USD)
Máximo lucro consecutivo:
114.97 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.12
Atividade de negociação:
33.01%
Depósito máximo carregado:
99.18%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
-0.79
Negociações longas:
29 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.74
Valor esperado:
-4.33 USD
Lucro médio:
35.67 USD
Perda média:
-25.39 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-134.58 USD)
Máxima perda consecutiva:
-134.58 USD (6)
Crescimento mensal:
-12.57%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
158.27 USD
Máximo:
158.27 USD (15.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.82% (158.15 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.25% (79.79 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -126
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -7.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +38.86 USD
Pior negociação: -37 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +114.97 USD
Máxima perda consecutiva: -134.58 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsEU-MT5-5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FBS-Real
1.00 × 1
RoboForex-ECN
2.77 × 1815
ICMarketsEU-MT5-5
2.80 × 132
Exness-MT5Real23
3.61 × 66
RoboForex-Pro
10.78 × 477
Ava-Real 1-MT5
12.42 × 359
Sem comentários
2025.12.16 15:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 15:32
Share of trading days is too low
2025.12.12 15:32
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 16:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 16:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 18:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.08 18:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 18:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
