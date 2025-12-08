- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
29
利益トレード:
10 (34.48%)
損失トレード:
19 (65.52%)
ベストトレード:
38.86 USD
最悪のトレード:
-36.53 USD
総利益:
356.72 USD (36 225 pips)
総損失:
-482.42 USD (43 838 pips)
最大連続の勝ち:
3 (114.97 USD)
最大連続利益:
114.97 USD (3)
シャープレシオ:
-0.12
取引アクティビティ:
33.01%
最大入金額:
99.18%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
-0.79
長いトレード:
29 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.74
期待されたペイオフ:
-4.33 USD
平均利益:
35.67 USD
平均損失:
-25.39 USD
最大連続の負け:
6 (-134.58 USD)
最大連続損失:
-134.58 USD (6)
月間成長:
-12.57%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
158.27 USD
最大の:
158.27 USD (15.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.82% (158.15 USD)
エクイティによる:
8.25% (79.79 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-126
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-7.6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +38.86 USD
最悪のトレード: -37 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +114.97 USD
最大連続損失: -134.58 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsEU-MT5-5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FBS-Real
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|2.77 × 1815
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.80 × 132
|
Exness-MT5Real23
|3.61 × 66
|
RoboForex-Pro
|10.78 × 477
|
Ava-Real 1-MT5
|12.42 × 359
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
45 USD/月
-13%
0
0
USD
USD
874
USD
USD
2
100%
29
34%
33%
0.73
-4.33
USD
USD
16%
1:30