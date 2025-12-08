シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Sigma Trend Protocol MT5 Signal
Bashir Abdi Jama

Sigma Trend Protocol MT5 Signal

Bashir Abdi Jama
レビュー0件
2週間
0 / 0 USD
月額  45  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -13%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
29
利益トレード:
10 (34.48%)
損失トレード:
19 (65.52%)
ベストトレード:
38.86 USD
最悪のトレード:
-36.53 USD
総利益:
356.72 USD (36 225 pips)
総損失:
-482.42 USD (43 838 pips)
最大連続の勝ち:
3 (114.97 USD)
最大連続利益:
114.97 USD (3)
シャープレシオ:
-0.12
取引アクティビティ:
33.01%
最大入金額:
99.18%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
-0.79
長いトレード:
29 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.74
期待されたペイオフ:
-4.33 USD
平均利益:
35.67 USD
平均損失:
-25.39 USD
最大連続の負け:
6 (-134.58 USD)
最大連続損失:
-134.58 USD (6)
月間成長:
-12.57%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
158.27 USD
最大の:
158.27 USD (15.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.82% (158.15 USD)
エクイティによる:
8.25% (79.79 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -126
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -7.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +38.86 USD
最悪のトレード: -37 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +114.97 USD
最大連続損失: -134.58 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsEU-MT5-5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FBS-Real
1.00 × 1
RoboForex-ECN
2.77 × 1815
ICMarketsEU-MT5-5
2.80 × 132
Exness-MT5Real23
3.61 × 66
RoboForex-Pro
10.78 × 477
Ava-Real 1-MT5
12.42 × 359
レビューなし
2025.12.16 15:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 15:32
Share of trading days is too low
2025.12.12 15:32
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 16:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 16:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 18:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.08 18:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 18:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください