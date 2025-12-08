- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
29
Transacciones Rentables:
10 (34.48%)
Transacciones Irrentables:
19 (65.52%)
Mejor transacción:
38.86 USD
Peor transacción:
-36.53 USD
Beneficio Bruto:
356.72 USD (36 225 pips)
Pérdidas Brutas:
-482.42 USD (43 838 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (114.97 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
114.97 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.12
Actividad comercial:
33.01%
Carga máxima del depósito:
99.18%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
-0.79
Transacciones Largas:
29 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
0.74
Beneficio Esperado:
-4.33 USD
Beneficio medio:
35.67 USD
Pérdidas medias:
-25.39 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-134.58 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-134.58 USD (6)
Crecimiento al mes:
-12.57%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
158.27 USD
Máxima:
158.27 USD (15.83%)
Reducción relativa:
De balance:
15.82% (158.15 USD)
De fondos:
8.25% (79.79 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-126
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-7.6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +38.86 USD
Peor transacción: -37 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +114.97 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -134.58 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsEU-MT5-5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FBS-Real
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|2.77 × 1815
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.80 × 132
|
Exness-MT5Real23
|3.61 × 66
|
RoboForex-Pro
|10.78 × 477
|
Ava-Real 1-MT5
|12.42 × 359
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
45 USD al mes
-13%
0
0
USD
USD
874
USD
USD
2
100%
29
34%
33%
0.73
-4.33
USD
USD
16%
1:30