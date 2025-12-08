- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
2 (20.00%)
Loss Trade:
8 (80.00%)
Best Trade:
38.25 USD
Worst Trade:
-29.07 USD
Profitto lordo:
76.02 USD (7 609 pips)
Perdita lorda:
-193.05 USD (19 223 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (76.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
76.02 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.43
Attività di trading:
14.77%
Massimo carico di deposito:
73.39%
Ultimo trade:
51 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.87
Long Trade:
10 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.39
Profitto previsto:
-11.70 USD
Profitto medio:
38.01 USD
Perdita media:
-24.13 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-134.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-134.58 USD (6)
Crescita mensile:
-11.70%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
134.94 USD
Massimale:
134.94 USD (13.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.48% (134.82 USD)
Per equità:
6.14% (57.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-117
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +38.25 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +76.02 USD
Massima perdita consecutiva: -134.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|2.77 × 1815
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.80 × 132
|
Exness-MT5Real23
|3.61 × 66
|
RoboForex-Pro
|10.78 × 477
|
Ava-Real 1-MT5
|12.42 × 359
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
45USD al mese
-12%
0
0
USD
USD
883
USD
USD
1
100%
10
20%
15%
0.39
-11.70
USD
USD
13%
1:30