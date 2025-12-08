- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
29
Gewinntrades:
10 (34.48%)
Verlusttrades:
19 (65.52%)
Bester Trade:
38.86 USD
Schlechtester Trade:
-36.53 USD
Bruttoprofit:
356.72 USD (36 225 pips)
Bruttoverlust:
-482.42 USD (43 838 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (114.97 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
114.97 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.12
Trading-Aktivität:
33.01%
Max deposit load:
99.18%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.79
Long-Positionen:
29 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
0.74
Mathematische Gewinnerwartung:
-4.33 USD
Durchschnittlicher Profit:
35.67 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-25.39 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-134.58 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-134.58 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-12.57%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
158.27 USD
Maximaler:
158.27 USD (15.83%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.82% (158.15 USD)
Kapital:
8.25% (79.79 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-126
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-7.6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +38.86 USD
Schlechtester Trade: -37 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +114.97 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -134.58 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsEU-MT5-5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FBS-Real
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|2.77 × 1815
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.80 × 132
|
Exness-MT5Real23
|3.61 × 66
|
RoboForex-Pro
|10.78 × 477
|
Ava-Real 1-MT5
|12.42 × 359
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
45 USD pro Monat
-13%
0
0
USD
USD
874
USD
USD
2
100%
29
34%
33%
0.73
-4.33
USD
USD
16%
1:30