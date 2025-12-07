- Прирост
Всего трейдов:
53
Прибыльных трейдов:
53 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
46.53 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
584.88 USD (58 472 pips)
Общий убыток:
-0.55 USD
Макс. серия выигрышей:
53 (584.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
584.88 USD (53)
Коэффициент Шарпа:
1.49
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.69%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
14608.25
Длинных трейдов:
53 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1063.42
Мат. ожидание:
11.04 USD
Средняя прибыль:
11.04 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
17.33%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.02 USD
Максимальная:
0.04 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.01 USD)
По эквити:
4.03% (109.95 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|584
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|58K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +46.53 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 53
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +584.88 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
