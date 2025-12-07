- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
53
盈利交易:
53 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
46.53 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
584.88 USD (58 472 pips)
毛利亏损:
-0.55 USD
最大连续赢利:
53 (584.88 USD)
最大连续盈利:
584.88 USD (53)
夏普比率:
1.49
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.69%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
15 小时
采收率:
14608.25
长期交易:
53 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1063.42
预期回报:
11.04 USD
平均利润:
11.04 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
17.33%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.02 USD
最大值:
0.04 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.01 USD)
净值:
4.03% (109.95 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|584
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|58K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +46.53 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 53
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +584.88 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
Stable and Growth
Recommended : 0.01/1000$
没有评论
