- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
53
Negociações com lucro:
53 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
46.53 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
584.88 USD (58 472 pips)
Perda bruta:
-0.55 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
53 (584.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
584.88 USD (53)
Índice de Sharpe:
1.49
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.69%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
14608.25
Negociações longas:
53 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1063.42
Valor esperado:
11.04 USD
Lucro médio:
11.04 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
17.33%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.02 USD
Máximo:
0.04 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.01 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.03% (109.95 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|584
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|58K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +46.53 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 53
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +584.88 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinexBisnisSolusi-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Stable and Growth
Recommended : 0.01/1000$
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
37 USD por mês
17%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
5
0%
53
100%
100%
1063.41
11.04
USD
USD
4%
1:500