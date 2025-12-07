- Incremento
Total de Trades:
54
Transacciones Rentables:
54 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
46.53 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
593.44 USD (59 327 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.56 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
54 (593.44 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
593.44 USD (54)
Ratio de Sharpe:
1.50
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.03%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
14822.00
Transacciones Largas:
54 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1059.71
Beneficio Esperado:
10.99 USD
Beneficio medio:
10.99 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
17.34%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.02 USD
Máxima:
0.04 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.01 USD)
De fondos:
5.13% (141.15 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|593
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|59K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Mejor transacción: +46.53 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 54
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +593.44 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FinexBisnisSolusi-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
