Trades insgesamt:
53
Gewinntrades:
53 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
46.53 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
584.88 USD (58 472 pips)
Bruttoverlust:
-0.55 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
53 (584.88 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
584.88 USD (53)
Sharpe Ratio:
1.49
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.69%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
14608.25
Long-Positionen:
53 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1063.42
Mathematische Gewinnerwartung:
11.04 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.04 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
17.33%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.02 USD
Maximaler:
0.04 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.01 USD)
Kapital:
4.03% (109.95 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|584
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|58K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +46.53 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 53
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +584.88 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FinexBisnisSolusi-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Stable and Growth
Keine Bewertungen
