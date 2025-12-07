- 자본
- 축소
트레이드:
53
이익 거래:
53 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
46.53 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
584.88 USD (58 472 pips)
총 손실:
-0.55 USD
연속 최대 이익:
53 (584.88 USD)
연속 최대 이익:
584.88 USD (53)
샤프 비율:
1.49
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.69%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
14608.25
롱(주식매수):
53 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1063.42
기대수익:
11.04 USD
평균 이익:
11.04 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
17.33%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.02 USD
최대한의:
0.04 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.01 USD)
자본금별:
4.03% (109.95 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|584
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|58K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +46.53 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 53
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +584.88 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
Stable and Growth
Recommended : 0.01/1000$
Recommended : 0.01/1000$
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 37 USD
17%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
5
0%
53
100%
100%
1063.41
11.04
USD
USD
4%
1:500