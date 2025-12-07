- 成長
トレード:
53
利益トレード:
53 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
46.53 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
584.88 USD (58 472 pips)
総損失:
-0.55 USD
最大連続の勝ち:
53 (584.88 USD)
最大連続利益:
584.88 USD (53)
シャープレシオ:
1.49
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.69%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
14608.25
長いトレード:
53 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1063.42
期待されたペイオフ:
11.04 USD
平均利益:
11.04 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
17.33%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.02 USD
最大の:
0.04 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.01 USD)
エクイティによる:
4.03% (109.95 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|584
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|58K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +46.53 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 53
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +584.88 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FinexBisnisSolusi-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
