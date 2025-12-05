- Прирост
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
5 (45.45%)
Убыточных трейдов:
6 (54.55%)
Лучший трейд:
12.56 EUR
Худший трейд:
-2.63 EUR
Общая прибыль:
41.51 EUR (4 939 pips)
Общий убыток:
-5.34 EUR (142 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (24.21 EUR)
Макс. прибыль в серии:
24.21 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
0.58
Торговая активность:
76.76%
Макс. загрузка депозита:
8.20%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
7.44
Длинных трейдов:
7 (63.64%)
Коротких трейдов:
4 (36.36%)
Профит фактор:
7.77
Мат. ожидание:
3.29 EUR
Средняя прибыль:
8.30 EUR
Средний убыток:
-0.89 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-4.86 EUR)
Макс. убыток в серии:
-4.86 EUR (2)
Прирост в месяц:
1.45%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
4.86 EUR (0.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.10% (2.63 EUR)
По эквити:
2.26% (56.68 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US30
|6
|USTech100
|3
|XAUUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US30
|40
|USTech100
|4
|XAUUSD
|-3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US30
|4.2K
|USTech100
|681
|XAUUSD
|-114
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SpiceProp-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
2.5K
EUR
EUR
4
0%
11
45%
77%
7.77
3.29
EUR
EUR
2%
1:33