Aldo Fernando Doberti Rodriguez

NomadCoinSpice

0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 1%
SpiceProp-Trade
1:33
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
5 (45.45%)
Убыточных трейдов:
6 (54.55%)
Лучший трейд:
12.56 EUR
Худший трейд:
-2.63 EUR
Общая прибыль:
41.51 EUR (4 939 pips)
Общий убыток:
-5.34 EUR (142 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (24.21 EUR)
Макс. прибыль в серии:
24.21 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
0.58
Торговая активность:
76.76%
Макс. загрузка депозита:
8.20%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
7.44
Длинных трейдов:
7 (63.64%)
Коротких трейдов:
4 (36.36%)
Профит фактор:
7.77
Мат. ожидание:
3.29 EUR
Средняя прибыль:
8.30 EUR
Средний убыток:
-0.89 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-4.86 EUR)
Макс. убыток в серии:
-4.86 EUR (2)
Прирост в месяц:
1.45%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
4.86 EUR (0.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.10% (2.63 EUR)
По эквити:
2.26% (56.68 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US30 6
USTech100 3
XAUUSD 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US30 40
USTech100 4
XAUUSD -3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US30 4.2K
USTech100 681
XAUUSD -114
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +12.56 EUR
Худший трейд: -3 EUR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +24.21 EUR
Макс. убыток в серии: -4.86 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SpiceProp-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.19 12:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 11:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 17:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 14:42
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.05 14:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 14:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
