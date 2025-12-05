SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / LimaCoinSpice
Aldo Fernando Doberti Rodriguez

LimaCoinSpice

Aldo Fernando Doberti Rodriguez
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
SpiceProp-Trade
1:33
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
2 (66.66%)
Loss Trade:
1 (33.33%)
Best Trade:
5.75 EUR
Worst Trade:
-2.63 EUR
Profitto lordo:
5.91 EUR (699 pips)
Perdita lorda:
-2.63 EUR (142 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (5.91 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
5.91 EUR (2)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.42%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.25
Long Trade:
2 (66.67%)
Short Trade:
1 (33.33%)
Fattore di profitto:
2.25
Profitto previsto:
1.09 EUR
Profitto medio:
2.96 EUR
Perdita media:
-2.63 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-2.63 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2.63 EUR (1)
Crescita mensile:
0.13%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
2.63 EUR (0.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
2.19% (54.89 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2
USTech100 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -3
USTech100 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -114
USTech100 671
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.75 EUR
Worst Trade: -3 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5.91 EUR
Massima perdita consecutiva: -2.63 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SpiceProp-Trade" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.05 14:42
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.05 14:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 14:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
LimaCoinSpice
30USD al mese
0%
0
0
USD
2.5K
EUR
1
0%
3
66%
100%
2.24
1.09
EUR
2%
1:33
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.