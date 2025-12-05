- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
5 (45.45%)
Negociações com perda:
6 (54.55%)
Melhor negociação:
12.56 EUR
Pior negociação:
-2.63 EUR
Lucro bruto:
41.51 EUR (4 939 pips)
Perda bruta:
-5.34 EUR (142 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (24.21 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
24.21 EUR (2)
Índice de Sharpe:
0.58
Atividade de negociação:
80.07%
Depósito máximo carregado:
8.20%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
7.44
Negociações longas:
7 (63.64%)
Negociações curtas:
4 (36.36%)
Fator de lucro:
7.77
Valor esperado:
3.29 EUR
Lucro médio:
8.30 EUR
Perda média:
-0.89 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-4.86 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-4.86 EUR (2)
Crescimento mensal:
1.45%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
4.86 EUR (0.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.10% (2.63 EUR)
Pelo Capital Líquido:
2.26% (56.68 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US30
|6
|USTech100
|3
|XAUUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US30
|40
|USTech100
|4
|XAUUSD
|-3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US30
|4.2K
|USTech100
|681
|XAUUSD
|-114
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +12.56 EUR
Pior negociação: -3 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +24.21 EUR
Máxima perda consecutiva: -4.86 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SpiceProp-Trade" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
1%
0
0
USD
USD
2.5K
EUR
EUR
4
0%
11
45%
80%
7.77
3.29
EUR
EUR
2%
1:33