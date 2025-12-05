SinaisSeções
Aldo Fernando Doberti Rodriguez

NomadCoinSpice

Aldo Fernando Doberti Rodriguez
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 1%
SpiceProp-Trade
1:33
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
5 (45.45%)
Negociações com perda:
6 (54.55%)
Melhor negociação:
12.56 EUR
Pior negociação:
-2.63 EUR
Lucro bruto:
41.51 EUR (4 939 pips)
Perda bruta:
-5.34 EUR (142 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (24.21 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
24.21 EUR (2)
Índice de Sharpe:
0.58
Atividade de negociação:
80.07%
Depósito máximo carregado:
8.20%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
7.44
Negociações longas:
7 (63.64%)
Negociações curtas:
4 (36.36%)
Fator de lucro:
7.77
Valor esperado:
3.29 EUR
Lucro médio:
8.30 EUR
Perda média:
-0.89 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-4.86 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-4.86 EUR (2)
Crescimento mensal:
1.45%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
4.86 EUR (0.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.10% (2.63 EUR)
Pelo Capital Líquido:
2.26% (56.68 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US30 6
USTech100 3
XAUUSD 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US30 40
USTech100 4
XAUUSD -3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US30 4.2K
USTech100 681
XAUUSD -114
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +12.56 EUR
Pior negociação: -3 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +24.21 EUR
Máxima perda consecutiva: -4.86 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SpiceProp-Trade" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.12.19 12:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 11:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 17:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 14:42
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.05 14:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 14:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
NomadCoinSpice
30 USD por mês
1%
0
0
USD
2.5K
EUR
4
0%
11
45%
80%
7.77
3.29
EUR
2%
1:33
