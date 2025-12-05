SignaleKategorien
Aldo Fernando Doberti Rodriguez

NomadCoinSpice

Aldo Fernando Doberti Rodriguez
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 1%
SpiceProp-Trade
1:33
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
11
Gewinntrades:
5 (45.45%)
Verlusttrades:
6 (54.55%)
Bester Trade:
12.56 EUR
Schlechtester Trade:
-2.63 EUR
Bruttoprofit:
41.51 EUR (4 939 pips)
Bruttoverlust:
-5.34 EUR (142 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (24.21 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
24.21 EUR (2)
Sharpe Ratio:
0.58
Trading-Aktivität:
81.08%
Max deposit load:
8.20%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
7.44
Long-Positionen:
7 (63.64%)
Short-Positionen:
4 (36.36%)
Profit-Faktor:
7.77
Mathematische Gewinnerwartung:
3.29 EUR
Durchschnittlicher Profit:
8.30 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-0.89 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-4.86 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4.86 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
1.45%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
4.86 EUR (0.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.10% (2.63 EUR)
Kapital:
2.26% (56.68 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US30 6
USTech100 3
XAUUSD 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
US30 40
USTech100 4
XAUUSD -3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
US30 4.2K
USTech100 681
XAUUSD -114
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +12.56 EUR
Schlechtester Trade: -3 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +24.21 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4.86 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SpiceProp-Trade" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.19 12:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 11:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 17:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 14:42
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.05 14:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 14:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.