- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
11
利益トレード:
5 (45.45%)
損失トレード:
6 (54.55%)
ベストトレード:
12.56 EUR
最悪のトレード:
-2.63 EUR
総利益:
41.51 EUR (4 939 pips)
総損失:
-5.34 EUR (142 pips)
最大連続の勝ち:
2 (24.21 EUR)
最大連続利益:
24.21 EUR (2)
シャープレシオ:
0.58
取引アクティビティ:
80.07%
最大入金額:
8.20%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
7.44
長いトレード:
7 (63.64%)
短いトレード:
4 (36.36%)
プロフィットファクター:
7.77
期待されたペイオフ:
3.29 EUR
平均利益:
8.30 EUR
平均損失:
-0.89 EUR
最大連続の負け:
2 (-4.86 EUR)
最大連続損失:
-4.86 EUR (2)
月間成長:
1.45%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
4.86 EUR (0.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.10% (2.63 EUR)
エクイティによる:
2.26% (56.68 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US30
|6
|USTech100
|3
|XAUUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US30
|40
|USTech100
|4
|XAUUSD
|-3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US30
|4.2K
|USTech100
|681
|XAUUSD
|-114
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +12.56 EUR
最悪のトレード: -3 EUR
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +24.21 EUR
最大連続損失: -4.86 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SpiceProp-Trade"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
