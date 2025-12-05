信号部分
信号 / MetaTrader 5 / NomadCoinSpice
Aldo Fernando Doberti Rodriguez

NomadCoinSpice

Aldo Fernando Doberti Rodriguez
0条评论
可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 1%
SpiceProp-Trade
1:33
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
11
盈利交易:
5 (45.45%)
亏损交易:
6 (54.55%)
最好交易:
12.56 EUR
最差交易:
-2.63 EUR
毛利:
41.51 EUR (4 939 pips)
毛利亏损:
-5.34 EUR (142 pips)
最大连续赢利:
2 (24.21 EUR)
最大连续盈利:
24.21 EUR (2)
夏普比率:
0.58
交易活动:
79.03%
最大入金加载:
8.20%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
2 天
采收率:
7.44
长期交易:
7 (63.64%)
短期交易:
4 (36.36%)
利润因子:
7.77
预期回报:
3.29 EUR
平均利润:
8.30 EUR
平均损失:
-0.89 EUR
最大连续失误:
2 (-4.86 EUR)
最大连续亏损:
-4.86 EUR (2)
每月增长:
1.45%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
4.86 EUR (0.19%)
相对跌幅:
结余:
0.10% (2.63 EUR)
净值:
2.26% (56.68 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US30 6
USTech100 3
XAUUSD 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US30 40
USTech100 4
XAUUSD -3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US30 4.2K
USTech100 681
XAUUSD -114
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +12.56 EUR
最差交易: -3 EUR
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +24.21 EUR
最大连续亏损: -4.86 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 SpiceProp-Trade 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.19 12:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 11:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 17:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 14:42
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.05 14:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 14:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
