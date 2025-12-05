- 成长
交易:
11
盈利交易:
5 (45.45%)
亏损交易:
6 (54.55%)
最好交易:
12.56 EUR
最差交易:
-2.63 EUR
毛利:
41.51 EUR (4 939 pips)
毛利亏损:
-5.34 EUR (142 pips)
最大连续赢利:
2 (24.21 EUR)
最大连续盈利:
24.21 EUR (2)
夏普比率:
0.58
交易活动:
79.03%
最大入金加载:
8.20%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
2 天
采收率:
7.44
长期交易:
7 (63.64%)
短期交易:
4 (36.36%)
利润因子:
7.77
预期回报:
3.29 EUR
平均利润:
8.30 EUR
平均损失:
-0.89 EUR
最大连续失误:
2 (-4.86 EUR)
最大连续亏损:
-4.86 EUR (2)
每月增长:
1.45%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
4.86 EUR (0.19%)
相对跌幅:
结余:
0.10% (2.63 EUR)
净值:
2.26% (56.68 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US30
|6
|USTech100
|3
|XAUUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US30
|40
|USTech100
|4
|XAUUSD
|-3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US30
|4.2K
|USTech100
|681
|XAUUSD
|-114
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 SpiceProp-Trade 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
