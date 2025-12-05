- 자본
- 축소
트레이드:
18
이익 거래:
8 (44.44%)
손실 거래:
10 (55.56%)
최고의 거래:
12.56 EUR
최악의 거래:
-2.63 EUR
총 수익:
64.60 EUR (7 830 pips)
총 손실:
-12.46 EUR (689 pips)
연속 최대 이익:
2 (24.21 EUR)
연속 최대 이익:
24.21 EUR (2)
샤프 비율:
0.50
거래 활동:
73.29%
최대 입금량:
16.33%
최근 거래:
48 분 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
10.73
롱(주식매수):
11 (61.11%)
숏(주식차입매도):
7 (38.89%)
수익 요인:
5.18
기대수익:
2.90 EUR
평균 이익:
8.08 EUR
평균 손실:
-1.25 EUR
연속 최대 손실:
4 (-3.44 EUR)
연속 최대 손실:
-4.86 EUR (2)
월별 성장률:
1.84%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
4.86 EUR (0.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.10% (2.63 EUR)
자본금별:
2.26% (56.68 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US30
|10
|XAUUSD
|4
|USTech100
|4
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US30
|49
|XAUUSD
|9
|USTech100
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US30
|5.5K
|XAUUSD
|1.1K
|USTech100
|541
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +12.56 EUR
최악의 거래: -3 EUR
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +24.21 EUR
연속 최대 손실: -3.44 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "SpiceProp-Trade"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
2%
0
0
USD
USD
2.6K
EUR
EUR
6
0%
18
44%
73%
5.18
2.90
EUR
EUR
2%
1:33