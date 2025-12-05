SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / NomadCoinSpice
Aldo Fernando Doberti Rodriguez

NomadCoinSpice

Aldo Fernando Doberti Rodriguez
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 1%
SpiceProp-Trade
1:33
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
11
Transacciones Rentables:
5 (45.45%)
Transacciones Irrentables:
6 (54.55%)
Mejor transacción:
12.56 EUR
Peor transacción:
-2.63 EUR
Beneficio Bruto:
41.51 EUR (4 939 pips)
Pérdidas Brutas:
-5.34 EUR (142 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (24.21 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
24.21 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.58
Actividad comercial:
80.07%
Carga máxima del depósito:
8.20%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
7.44
Transacciones Largas:
7 (63.64%)
Transacciones Cortas:
4 (36.36%)
Factor de Beneficio:
7.77
Beneficio Esperado:
3.29 EUR
Beneficio medio:
8.30 EUR
Pérdidas medias:
-0.89 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-4.86 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4.86 EUR (2)
Crecimiento al mes:
1.45%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
4.86 EUR (0.19%)
Reducción relativa:
De balance:
0.10% (2.63 EUR)
De fondos:
2.26% (56.68 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
US30 6
USTech100 3
XAUUSD 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
US30 40
USTech100 4
XAUUSD -3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
US30 4.2K
USTech100 681
XAUUSD -114
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +12.56 EUR
Peor transacción: -3 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +24.21 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -4.86 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SpiceProp-Trade" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.19 12:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 11:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 17:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 14:42
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.05 14:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 14:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
NomadCoinSpice
30 USD al mes
1%
0
0
USD
2.5K
EUR
4
0%
11
45%
80%
7.77
3.29
EUR
2%
1:33
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.