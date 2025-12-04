- Прирост
Всего трейдов:
18
Прибыльных трейдов:
9 (50.00%)
Убыточных трейдов:
9 (50.00%)
Лучший трейд:
233.26 USD
Худший трейд:
-32.84 USD
Общая прибыль:
476.69 USD (407 871 pips)
Общий убыток:
-160.69 USD (668 970 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (246.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
246.50 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
96.24%
Макс. загрузка депозита:
9.24%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
6.25
Длинных трейдов:
14 (77.78%)
Коротких трейдов:
4 (22.22%)
Профит фактор:
2.97
Мат. ожидание:
17.56 USD
Средняя прибыль:
52.97 USD
Средний убыток:
-17.85 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-50.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-50.54 USD (3)
Прирост в месяц:
31.60%
Алготрейдинг:
83%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
50.20 USD
Максимальная:
50.54 USD (5.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.05% (50.54 USD)
По эквити:
5.40% (53.61 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|ETHUSD
|4
|GBPJPY
|4
|BTCUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|319
|ETHUSD
|-22
|GBPJPY
|75
|BTCUSD
|-56
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|319K
|ETHUSD
|-22K
|GBPJPY
|6.5K
|BTCUSD
|-565K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +233.26 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +246.50 USD
Макс. убыток в серии: -50.54 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|49.69 × 144
|
TitanFX-MT5-01
|54.00 × 1
Нет отзывов
