Truong Ngoc Tuan

Sonic Strategy

Truong Ngoc Tuan
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 32%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
18
Прибыльных трейдов:
9 (50.00%)
Убыточных трейдов:
9 (50.00%)
Лучший трейд:
233.26 USD
Худший трейд:
-32.84 USD
Общая прибыль:
476.69 USD (407 871 pips)
Общий убыток:
-160.69 USD (668 970 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (246.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
246.50 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
96.24%
Макс. загрузка депозита:
9.24%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
6.25
Длинных трейдов:
14 (77.78%)
Коротких трейдов:
4 (22.22%)
Профит фактор:
2.97
Мат. ожидание:
17.56 USD
Средняя прибыль:
52.97 USD
Средний убыток:
-17.85 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-50.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-50.54 USD (3)
Прирост в месяц:
31.60%
Алготрейдинг:
83%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
50.20 USD
Максимальная:
50.54 USD (5.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.05% (50.54 USD)
По эквити:
5.40% (53.61 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 8
ETHUSD 4
GBPJPY 4
BTCUSD 2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 319
ETHUSD -22
GBPJPY 75
BTCUSD -56
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 319K
ETHUSD -22K
GBPJPY 6.5K
BTCUSD -565K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +233.26 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +246.50 USD
Макс. убыток в серии: -50.54 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
49.69 × 144
TitanFX-MT5-01
54.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.11 22:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 20:00
Share of trading days is too low
2025.12.05 20:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 19:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 19:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 19:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 19:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 19:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.