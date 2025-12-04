- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
20
Negociações com lucro:
9 (45.00%)
Negociações com perda:
11 (55.00%)
Melhor negociação:
233.26 USD
Pior negociação:
-32.84 USD
Lucro bruto:
476.69 USD (407 871 pips)
Perda bruta:
-180.09 USD (817 470 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (246.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
246.50 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
92.07%
Depósito máximo carregado:
9.24%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
5.87
Negociações longas:
14 (70.00%)
Negociações curtas:
6 (30.00%)
Fator de lucro:
2.65
Valor esperado:
14.83 USD
Lucro médio:
52.97 USD
Perda média:
-16.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-50.54 USD)
Máxima perda consecutiva:
-50.54 USD (3)
Crescimento mensal:
29.66%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
50.20 USD
Máximo:
50.54 USD (5.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.05% (50.54 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.40% (53.61 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|ETHUSD
|5
|GBPJPY
|4
|BTCUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|319
|ETHUSD
|-27
|GBPJPY
|75
|BTCUSD
|-71
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|319K
|ETHUSD
|-26K
|GBPJPY
|6.5K
|BTCUSD
|-710K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +233.26 USD
Pior negociação: -33 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +246.50 USD
Máxima perda consecutiva: -50.54 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|54.24 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
30%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
3
85%
20
45%
92%
2.64
14.83
USD
USD
5%
1:200