Truong Ngoc Tuan

Sonic Strategy

Truong Ngoc Tuan
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 30%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
20
Negociações com lucro:
9 (45.00%)
Negociações com perda:
11 (55.00%)
Melhor negociação:
233.26 USD
Pior negociação:
-32.84 USD
Lucro bruto:
476.69 USD (407 871 pips)
Perda bruta:
-180.09 USD (817 470 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (246.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
246.50 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
92.07%
Depósito máximo carregado:
9.24%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
5.87
Negociações longas:
14 (70.00%)
Negociações curtas:
6 (30.00%)
Fator de lucro:
2.65
Valor esperado:
14.83 USD
Lucro médio:
52.97 USD
Perda média:
-16.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-50.54 USD)
Máxima perda consecutiva:
-50.54 USD (3)
Crescimento mensal:
29.66%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
50.20 USD
Máximo:
50.54 USD (5.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.05% (50.54 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.40% (53.61 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 8
ETHUSD 5
GBPJPY 4
BTCUSD 3
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 319
ETHUSD -27
GBPJPY 75
BTCUSD -71
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 319K
ETHUSD -26K
GBPJPY 6.5K
BTCUSD -710K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +233.26 USD
Pior negociação: -33 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +246.50 USD
Máxima perda consecutiva: -50.54 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
TitanFX-MT5-01
31.00 × 1
Exness-MT5Real31
54.24 × 156
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
Sem comentários
2025.12.11 22:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 20:00
Share of trading days is too low
2025.12.05 20:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 19:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 19:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 19:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 19:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 19:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
