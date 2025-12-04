SeñalesSecciones
Truong Ngoc Tuan

Sonic Strategy

Truong Ngoc Tuan
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 30%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
20
Transacciones Rentables:
9 (45.00%)
Transacciones Irrentables:
11 (55.00%)
Mejor transacción:
233.26 USD
Peor transacción:
-32.84 USD
Beneficio Bruto:
476.69 USD (407 871 pips)
Pérdidas Brutas:
-180.09 USD (817 470 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (246.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
246.50 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.26
Actividad comercial:
92.07%
Carga máxima del depósito:
9.24%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
5.87
Transacciones Largas:
14 (70.00%)
Transacciones Cortas:
6 (30.00%)
Factor de Beneficio:
2.65
Beneficio Esperado:
14.83 USD
Beneficio medio:
52.97 USD
Pérdidas medias:
-16.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-50.54 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-50.54 USD (3)
Crecimiento al mes:
29.66%
Trading algorítmico:
85%
Reducción de balance:
Absoluto:
50.20 USD
Máxima:
50.54 USD (5.05%)
Reducción relativa:
De balance:
5.05% (50.54 USD)
De fondos:
5.40% (53.61 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 8
ETHUSD 5
GBPJPY 4
BTCUSD 3
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 319
ETHUSD -27
GBPJPY 75
BTCUSD -71
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 319K
ETHUSD -26K
GBPJPY 6.5K
BTCUSD -710K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +233.26 USD
Peor transacción: -33 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +246.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -50.54 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
TitanFX-MT5-01
31.00 × 1
Exness-MT5Real31
54.24 × 156
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
No hay comentarios
2025.12.11 22:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 20:00
Share of trading days is too low
2025.12.05 20:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 19:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 19:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 19:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 19:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 19:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
