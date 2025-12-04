シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Sonic Strategy
Truong Ngoc Tuan

Sonic Strategy

レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 30%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
21
利益トレード:
10 (47.61%)
損失トレード:
11 (52.38%)
ベストトレード:
233.26 USD
最悪のトレード:
-32.84 USD
総利益:
476.86 USD (407 971 pips)
総損失:
-180.09 USD (817 470 pips)
最大連続の勝ち:
2 (246.50 USD)
最大連続利益:
246.50 USD (2)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
92.07%
最大入金額:
9.24%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
5.87
長いトレード:
14 (66.67%)
短いトレード:
7 (33.33%)
プロフィットファクター:
2.65
期待されたペイオフ:
14.13 USD
平均利益:
47.69 USD
平均損失:
-16.37 USD
最大連続の負け:
3 (-50.54 USD)
最大連続損失:
-50.54 USD (3)
月間成長:
29.68%
アルゴリズム取引:
85%
残高によるドローダウン:
絶対:
50.20 USD
最大の:
50.54 USD (5.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.05% (50.54 USD)
エクイティによる:
5.40% (53.61 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 8
ETHUSD 6
GBPJPY 4
BTCUSD 3
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 319
ETHUSD -27
GBPJPY 75
BTCUSD -71
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 319K
ETHUSD -26K
GBPJPY 6.5K
BTCUSD -710K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +233.26 USD
最悪のトレード: -33 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +246.50 USD
最大連続損失: -50.54 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
TitanFX-MT5-01
31.00 × 1
Exness-MT5Real31
54.24 × 156
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
レビューなし
2025.12.11 22:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 20:00
Share of trading days is too low
2025.12.05 20:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 19:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 19:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 19:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 19:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 19:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください