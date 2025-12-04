- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
21
利益トレード:
10 (47.61%)
損失トレード:
11 (52.38%)
ベストトレード:
233.26 USD
最悪のトレード:
-32.84 USD
総利益:
476.86 USD (407 971 pips)
総損失:
-180.09 USD (817 470 pips)
最大連続の勝ち:
2 (246.50 USD)
最大連続利益:
246.50 USD (2)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
92.07%
最大入金額:
9.24%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
5.87
長いトレード:
14 (66.67%)
短いトレード:
7 (33.33%)
プロフィットファクター:
2.65
期待されたペイオフ:
14.13 USD
平均利益:
47.69 USD
平均損失:
-16.37 USD
最大連続の負け:
3 (-50.54 USD)
最大連続損失:
-50.54 USD (3)
月間成長:
29.68%
アルゴリズム取引:
85%
残高によるドローダウン:
絶対:
50.20 USD
最大の:
50.54 USD (5.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.05% (50.54 USD)
エクイティによる:
5.40% (53.61 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|ETHUSD
|6
|GBPJPY
|4
|BTCUSD
|3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|319
|ETHUSD
|-27
|GBPJPY
|75
|BTCUSD
|-71
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|319K
|ETHUSD
|-26K
|GBPJPY
|6.5K
|BTCUSD
|-710K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +233.26 USD
最悪のトレード: -33 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +246.50 USD
最大連続損失: -50.54 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
