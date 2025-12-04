- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
20
盈利交易:
9 (45.00%)
亏损交易:
11 (55.00%)
最好交易:
233.26 USD
最差交易:
-32.84 USD
毛利:
476.69 USD (407 871 pips)
毛利亏损:
-180.09 USD (817 470 pips)
最大连续赢利:
2 (246.50 USD)
最大连续盈利:
246.50 USD (2)
夏普比率:
0.26
交易活动:
96.24%
最大入金加载:
9.24%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
3 天
采收率:
5.87
长期交易:
14 (70.00%)
短期交易:
6 (30.00%)
利润因子:
2.65
预期回报:
14.83 USD
平均利润:
52.97 USD
平均损失:
-16.37 USD
最大连续失误:
3 (-50.54 USD)
最大连续亏损:
-50.54 USD (3)
每月增长:
29.66%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
50.20 USD
最大值:
50.54 USD (5.05%)
相对跌幅:
结余:
5.05% (50.54 USD)
净值:
5.40% (53.61 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|ETHUSD
|5
|GBPJPY
|4
|BTCUSD
|3
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|319
|ETHUSD
|-27
|GBPJPY
|75
|BTCUSD
|-71
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|319K
|ETHUSD
|-26K
|GBPJPY
|6.5K
|BTCUSD
|-710K
|
- 入金加载
- 提取
最好交易: +233.26 USD
最差交易: -33 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +246.50 USD
最大连续亏损: -50.54 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
30%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
3
85%
20
45%
96%
2.64
14.83
USD
USD
5%
1:200