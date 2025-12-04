信号部分
Truong Ngoc Tuan

Sonic Strategy

Truong Ngoc Tuan
0条评论
可靠性
3
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 30%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
20
盈利交易:
9 (45.00%)
亏损交易:
11 (55.00%)
最好交易:
233.26 USD
最差交易:
-32.84 USD
毛利:
476.69 USD (407 871 pips)
毛利亏损:
-180.09 USD (817 470 pips)
最大连续赢利:
2 (246.50 USD)
最大连续盈利:
246.50 USD (2)
夏普比率:
0.26
交易活动:
96.24%
最大入金加载:
9.24%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
3 天
采收率:
5.87
长期交易:
14 (70.00%)
短期交易:
6 (30.00%)
利润因子:
2.65
预期回报:
14.83 USD
平均利润:
52.97 USD
平均损失:
-16.37 USD
最大连续失误:
3 (-50.54 USD)
最大连续亏损:
-50.54 USD (3)
每月增长:
29.66%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
50.20 USD
最大值:
50.54 USD (5.05%)
相对跌幅:
结余:
5.05% (50.54 USD)
净值:
5.40% (53.61 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 8
ETHUSD 5
GBPJPY 4
BTCUSD 3
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 319
ETHUSD -27
GBPJPY 75
BTCUSD -71
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 319K
ETHUSD -26K
GBPJPY 6.5K
BTCUSD -710K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +233.26 USD
最差交易: -33 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +246.50 USD
最大连续亏损: -50.54 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
49.04 × 146
TitanFX-MT5-01
148.00 × 1
没有评论
2025.12.11 22:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 20:00
Share of trading days is too low
2025.12.05 20:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 19:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 19:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 19:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 19:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 19:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
复制

