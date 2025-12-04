- Wachstum
Trades insgesamt:
27
Gewinntrades:
10 (37.03%)
Verlusttrades:
17 (62.96%)
Bester Trade:
233.26 USD
Schlechtester Trade:
-47.03 USD
Bruttoprofit:
476.86 USD (407 971 pips)
Bruttoverlust:
-321.88 USD (1 181 100 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (246.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
246.50 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
92.07%
Max deposit load:
9.24%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
0.96
Long-Positionen:
20 (74.07%)
Short-Positionen:
7 (25.93%)
Profit-Faktor:
1.48
Mathematische Gewinnerwartung:
5.74 USD
Durchschnittlicher Profit:
47.69 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.93 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-141.79 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-141.79 USD (6)
Wachstum pro Monat :
15.50%
Algo-Trading:
74%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
50.20 USD
Maximaler:
161.02 USD (12.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.24% (161.02 USD)
Kapital:
6.23% (80.20 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|ETHUSD
|7
|GBPJPY
|6
|BTCUSD
|4
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|227
|ETHUSD
|-38
|GBPJPY
|63
|BTCUSD
|-97
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|227K
|ETHUSD
|-37K
|GBPJPY
|5.3K
|BTCUSD
|-968K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
Bester Trade: +233.26 USD
Schlechtester Trade: -47 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +246.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -141.79 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|55.34 × 158
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|115.00 × 1
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
16%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
4
74%
27
37%
92%
1.48
5.74
USD
USD
12%
1:200