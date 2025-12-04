- Прирост
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|6
|EURCAD
|5
|ETHUSD
|5
|BTCUSD
|5
|GBPJPY
|4
|GBPNZD
|4
|EURUSD
|4
|GBPAUD
|4
|AUDCAD
|4
|USDJPY
|4
|XAUUSD
|4
|EURGBP
|4
|NZDUSD
|4
|EURJPY
|3
|EURCHF
|3
|GBPUSD
|3
|USDCHF
|2
|AUDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|EURAUD
|2
|USDCAD
|2
|GBPCHF
|1
|EURNZD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPCAD
|-6
|EURCAD
|-8
|ETHUSD
|8
|BTCUSD
|-38
|GBPJPY
|-3
|GBPNZD
|-7
|EURUSD
|2
|GBPAUD
|-6
|AUDCAD
|0
|USDJPY
|4
|XAUUSD
|-27
|EURGBP
|1
|NZDUSD
|-2
|EURJPY
|-2
|EURCHF
|-3
|GBPUSD
|1
|USDCHF
|0
|AUDJPY
|4
|AUDUSD
|-1
|EURAUD
|6
|USDCAD
|2
|GBPCHF
|2
|EURNZD
|-3
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPCAD
|-840
|EURCAD
|-1.1K
|ETHUSD
|7.9K
|BTCUSD
|-385K
|GBPJPY
|-542
|GBPNZD
|-1.3K
|EURUSD
|179
|GBPAUD
|-824
|AUDCAD
|46
|USDJPY
|621
|XAUUSD
|-27K
|EURGBP
|63
|NZDUSD
|-229
|EURJPY
|-245
|EURCHF
|-236
|GBPUSD
|133
|USDCHF
|18
|AUDJPY
|579
|AUDUSD
|-107
|EURAUD
|831
|USDCAD
|234
|GBPCHF
|148
|EURNZD
|-490
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 5
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|27.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|49.01 × 146
🌑 SmartAI Trader™ — Адаптивная сигнальная система институционального уровня
Точность • Дисциплина • Адаптивность
SmartAI Trader™ — это профессиональная торговая архитектура, созданная для дисциплинированного исполнения сделок с учётом волатильности на рынках Forex, металлов и криптоактивов.
Она сочетает структурный анализ рынка с вероятностной фильтрацией сигналов, формируя профиль торговли, который остаётся стабильным и устойчивым в различных рыночных условиях.
Это не высокочастотный робот и не спекулятивная система типа грид/мартингейл.
SmartAI Trader™ работает как алгоритм риск-деска — контролируемо, методично и с соблюдением строгих ограничений.
🧠 Основные архитектурные принципы
1. Позиционирование с учётом волатильности (VW-Risk Engine)
Каждая сделка начинается со сканирования волатильности:
-
ATR-нормализованная дистанция SL
-
Масштабирование волатильности по активам (FX / XAU / crypto)
-
Динамическая RR-структура
Это обеспечивает предсказуемый уровень риска независимо от рыночных колебаний.
2. Структурно-ориентированное таргетирование (S/R Projection Module)
Вместо фиксированных TP-шаблонов система анализирует:
-
Микро/макро свинговые зоны
-
Ликвидностные уровни
-
Краткосрочные распределительные блоки
-
Недавние структурные переломы
Цели формируются на основе структуры рынка, а не произвольных коэффициентов.
3. AI-фильтрация сигналов
Лёгкий off-chart AI-слой оценивает:
-
Коherence паттернов
-
Асимметрию волатильности
-
Фрагментацию тренда
-
Аномальные структуры
Только сигналы, прошедшие все фильтры, исполняются.
🛡️ Управление рисками
SmartAI Trader™ соблюдает институциональные практики:
-
Жёсткий SL на каждой сделке
-
Без мартингейла, без грида, без усреднения
-
Нет превышения заданной экспозиции
-
Один символ = одна позиция
-
Симметричное исполнение BUY/SELL
🎯 Ожидаемое торговое поведение
-
Гладкая кривая исполнения
-
Умеренная активность
-
Просадки контролируются волатильностью
-
Лучшая точность в сессии London/NY
-
Контроль экспозиции по коррелированным активам
⚙️ Техническая основа
Система использует гибридный движок:
-
ATR-нормализация
-
Адаптивное структурное моделирование
-
Вероятностная фильтрация
-
Учёт торговых сессий
-
Точность исполнения
🔒 Бонус
Подписчики получают:
-
Доступ в частный SmartAI Circle (Telegram, по приглашению)
📝 Отказ от ответственности
SmartAI Trader™ не гарантирует прибыль и не использует методы повышенного риска.
Торговля связана с рисками, а прошлые результаты не гарантируют будущие.
