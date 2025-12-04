СигналыРазделы
Adi Sunardy S T

SmartAI Trader

Adi Sunardy S T
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 -15%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
78
Прибыльных трейдов:
32 (41.02%)
Убыточных трейдов:
46 (58.97%)
Лучший трейд:
36.24 USD
Худший трейд:
-29.47 USD
Общая прибыль:
105.51 USD (172 449 pips)
Общий убыток:
-182.93 USD (579 458 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (18.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
37.37 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.14
Торговая активность:
67.96%
Макс. загрузка депозита:
11.41%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.74
Длинных трейдов:
37 (47.44%)
Коротких трейдов:
41 (52.56%)
Профит фактор:
0.58
Мат. ожидание:
-0.99 USD
Средняя прибыль:
3.30 USD
Средний убыток:
-3.98 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-14.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-35.08 USD (6)
Прирост в месяц:
-15.48%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
77.46 USD
Максимальная:
104.45 USD (19.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.82% (104.45 USD)
По эквити:
7.63% (32.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPCAD 6
EURCAD 5
ETHUSD 5
BTCUSD 5
GBPJPY 4
GBPNZD 4
EURUSD 4
GBPAUD 4
AUDCAD 4
USDJPY 4
XAUUSD 4
EURGBP 4
NZDUSD 4
EURJPY 3
EURCHF 3
GBPUSD 3
USDCHF 2
AUDJPY 2
AUDUSD 2
EURAUD 2
USDCAD 2
GBPCHF 1
EURNZD 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPCAD -6
EURCAD -8
ETHUSD 8
BTCUSD -38
GBPJPY -3
GBPNZD -7
EURUSD 2
GBPAUD -6
AUDCAD 0
USDJPY 4
XAUUSD -27
EURGBP 1
NZDUSD -2
EURJPY -2
EURCHF -3
GBPUSD 1
USDCHF 0
AUDJPY 4
AUDUSD -1
EURAUD 6
USDCAD 2
GBPCHF 2
EURNZD -3
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPCAD -840
EURCAD -1.1K
ETHUSD 7.9K
BTCUSD -385K
GBPJPY -542
GBPNZD -1.3K
EURUSD 179
GBPAUD -824
AUDCAD 46
USDJPY 621
XAUUSD -27K
EURGBP 63
NZDUSD -229
EURJPY -245
EURCHF -236
GBPUSD 133
USDCHF 18
AUDJPY 579
AUDUSD -107
EURAUD 831
USDCAD 234
GBPCHF 148
EURNZD -490
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +36.24 USD
Худший трейд: -29 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +18.79 USD
Макс. убыток в серии: -14.13 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 5
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
TitanFX-MT5-01
27.00 × 2
Exness-MT5Real31
49.01 × 146
🌑 SmartAI Trader™ — Адаптивная сигнальная система институционального уровня


Точность • Дисциплина • Адаптивность


SmartAI Trader™ — это профессиональная торговая архитектура, созданная для дисциплинированного исполнения сделок с учётом волатильности на рынках Forex, металлов и криптоактивов.


Она сочетает структурный анализ рынка с вероятностной фильтрацией сигналов, формируя профиль торговли, который остаётся стабильным и устойчивым в различных рыночных условиях.


Это не высокочастотный робот и не спекулятивная система типа грид/мартингейл.

SmartAI Trader™ работает как алгоритм риск-деска — контролируемо, методично и с соблюдением строгих ограничений.


🧠 Основные архитектурные принципы


1. Позиционирование с учётом волатильности (VW-Risk Engine)


Каждая сделка начинается со сканирования волатильности:

  • ATR-нормализованная дистанция SL

  • Масштабирование волатильности по активам (FX / XAU / crypto)

  • Динамическая RR-структура


Это обеспечивает предсказуемый уровень риска независимо от рыночных колебаний.


2. Структурно-ориентированное таргетирование (S/R Projection Module)


Вместо фиксированных TP-шаблонов система анализирует:

  • Микро/макро свинговые зоны

  • Ликвидностные уровни

  • Краткосрочные распределительные блоки

  • Недавние структурные переломы


Цели формируются на основе структуры рынка, а не произвольных коэффициентов.


3. AI-фильтрация сигналов


Лёгкий off-chart AI-слой оценивает:

  • Коherence паттернов

  • Асимметрию волатильности

  • Фрагментацию тренда

  • Аномальные структуры


Только сигналы, прошедшие все фильтры, исполняются.


🛡️ Управление рисками


SmartAI Trader™ соблюдает институциональные практики:

  • Жёсткий SL на каждой сделке

  • Без мартингейла, без грида, без усреднения

  • Нет превышения заданной экспозиции

  • Один символ = одна позиция

  • Симметричное исполнение BUY/SELL


🎯 Ожидаемое торговое поведение

  • Гладкая кривая исполнения

  • Умеренная активность

  • Просадки контролируются волатильностью

  • Лучшая точность в сессии London/NY

  • Контроль экспозиции по коррелированным активам


⚙️ Техническая основа


Система использует гибридный движок:

  • ATR-нормализация

  • Адаптивное структурное моделирование

  • Вероятностная фильтрация

  • Учёт торговых сессий

  • Точность исполнения


🔒 Бонус


Подписчики получают:

  • Доступ в частный SmartAI Circle (Telegram, по приглашению)


📝 Отказ от ответственности


SmartAI Trader™ не гарантирует прибыль и не использует методы повышенного риска.

Торговля связана с рисками, а прошлые результаты не гарантируют будущие.


