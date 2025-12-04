- Crescimento
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|6
|XAUUSD
|6
|EURCAD
|5
|ETHUSD
|5
|BTCUSD
|5
|NZDUSD
|5
|GBPJPY
|4
|GBPNZD
|4
|EURUSD
|4
|GBPAUD
|4
|AUDCAD
|4
|USDJPY
|4
|EURGBP
|4
|EURCHF
|4
|EURJPY
|3
|USDCHF
|3
|GBPUSD
|3
|AUDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|EURAUD
|2
|USDCAD
|2
|GBPCHF
|1
|EURNZD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPCAD
|-6
|XAUUSD
|-45
|EURCAD
|-8
|ETHUSD
|8
|BTCUSD
|-38
|NZDUSD
|-4
|GBPJPY
|-3
|GBPNZD
|-7
|EURUSD
|2
|GBPAUD
|-6
|AUDCAD
|0
|USDJPY
|4
|EURGBP
|1
|EURCHF
|-5
|EURJPY
|-2
|USDCHF
|-2
|GBPUSD
|1
|AUDJPY
|4
|AUDUSD
|-1
|EURAUD
|6
|USDCAD
|2
|GBPCHF
|2
|EURNZD
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPCAD
|-840
|XAUUSD
|-45K
|EURCAD
|-1.1K
|ETHUSD
|7.9K
|BTCUSD
|-385K
|NZDUSD
|-353
|GBPJPY
|-542
|GBPNZD
|-1.3K
|EURUSD
|179
|GBPAUD
|-824
|AUDCAD
|46
|USDJPY
|621
|EURGBP
|63
|EURCHF
|-359
|EURJPY
|-245
|USDCHF
|-164
|GBPUSD
|133
|AUDJPY
|579
|AUDUSD
|-107
|EURAUD
|831
|USDCAD
|234
|GBPCHF
|148
|EURNZD
|-490
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 5
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
TitanFX-MT5-01
|15.50 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|53.55 × 158
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
🌑 SmartAI Trader™ — Sistema de Sinais Adaptativos de Nível Institucional
Precisão • Disciplina • Adaptatividade
SmartAI Trader™ é uma estrutura de trading profissional com execução ajustada pela volatilidade.
Não é HFT, nem grid/martingale.
🧠 Princípios
-
Posicionamento ponderado por volatilidade
-
Alvos baseados na estrutura do mercado
-
Filtragem de sinais por IA
🛡️ Gestão de Risco
-
Stop-loss obrigatório
-
Sem martingale
-
Uma posição por símbolo
🎯 Comportamento
-
Curva limpa
-
Atividade moderada
⚙️ Tecnologia
-
ATR-normalização
-
Modelagem estrutural adaptativa
🔒 Bônus: acesso ao SmartAI Circle.
📝 Aviso Legal: nenhum lucro garantido.
