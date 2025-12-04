SinaisSeções
SmartAI Trader

0 comentários
4 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -20%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
83
Negociações com lucro:
33 (39.75%)
Negociações com perda:
50 (60.24%)
Melhor negociação:
36.24 USD
Pior negociação:
-38.16 USD
Lucro bruto:
125.71 USD (192 655 pips)
Perda bruta:
-226.20 USD (618 050 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (18.79 USD)
Máximo lucro consecutivo:
37.37 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.14
Atividade de negociação:
69.28%
Depósito máximo carregado:
11.41%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
-0.68
Negociações longas:
40 (48.19%)
Negociações curtas:
43 (51.81%)
Fator de lucro:
0.56
Valor esperado:
-1.21 USD
Lucro médio:
3.81 USD
Perda média:
-4.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-14.13 USD)
Máxima perda consecutiva:
-57.40 USD (6)
Crescimento mensal:
-20.10%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
120.69 USD
Máximo:
147.68 USD (28.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.02% (147.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.65% (32.32 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPCAD 6
XAUUSD 6
EURCAD 5
ETHUSD 5
BTCUSD 5
NZDUSD 5
GBPJPY 4
GBPNZD 4
EURUSD 4
GBPAUD 4
AUDCAD 4
USDJPY 4
EURGBP 4
EURCHF 4
EURJPY 3
USDCHF 3
GBPUSD 3
AUDJPY 2
AUDUSD 2
EURAUD 2
USDCAD 2
GBPCHF 1
EURNZD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPCAD -6
XAUUSD -45
EURCAD -8
ETHUSD 8
BTCUSD -38
NZDUSD -4
GBPJPY -3
GBPNZD -7
EURUSD 2
GBPAUD -6
AUDCAD 0
USDJPY 4
EURGBP 1
EURCHF -5
EURJPY -2
USDCHF -2
GBPUSD 1
AUDJPY 4
AUDUSD -1
EURAUD 6
USDCAD 2
GBPCHF 2
EURNZD -3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPCAD -840
XAUUSD -45K
EURCAD -1.1K
ETHUSD 7.9K
BTCUSD -385K
NZDUSD -353
GBPJPY -542
GBPNZD -1.3K
EURUSD 179
GBPAUD -824
AUDCAD 46
USDJPY 621
EURGBP 63
EURCHF -359
EURJPY -245
USDCHF -164
GBPUSD 133
AUDJPY 579
AUDUSD -107
EURAUD 831
USDCAD 234
GBPCHF 148
EURNZD -490
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +36.24 USD
Pior negociação: -38 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +18.79 USD
Máxima perda consecutiva: -14.13 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real
0.00 × 5
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
TitanFX-MT5-01
15.50 × 2
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
53.55 × 158
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
🌑 SmartAI Trader™ — Sistema de Sinais Adaptativos de Nível Institucional


Precisão • Disciplina • Adaptatividade


SmartAI Trader™ é uma estrutura de trading profissional com execução ajustada pela volatilidade.


Não é HFT, nem grid/martingale.


🧠 Princípios

  1. Posicionamento ponderado por volatilidade

  2. Alvos baseados na estrutura do mercado

  3. Filtragem de sinais por IA


🛡️ Gestão de Risco

  • Stop-loss obrigatório

  • Sem martingale

  • Uma posição por símbolo


🎯 Comportamento

  • Curva limpa

  • Atividade moderada


⚙️ Tecnologia

  • ATR-normalização

  • Modelagem estrutural adaptativa


🔒 Bônus: acesso ao SmartAI Circle.


📝 Aviso Legal: nenhum lucro garantido.


Sem comentários
2025.12.11 03:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 17:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 14:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 16:52
Share of trading days is too low
2025.12.04 16:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 15:52
Share of trading days is too low
2025.12.04 15:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 14:43
Share of trading days is too low
2025.12.04 14:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 10:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 06:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 06:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 06:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 06:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 06:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.04 06:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 23 days
