Adi Sunardy S T

SmartAI Trader

Adi Sunardy S T
0条评论
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -23%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
79
盈利交易:
32 (40.50%)
亏损交易:
47 (59.49%)
最好交易:
36.24 USD
最差交易:
-38.16 USD
毛利:
105.51 USD (172 449 pips)
毛利亏损:
-221.09 USD (617 621 pips)
最大连续赢利:
7 (18.79 USD)
最大连续盈利:
37.37 USD (2)
夏普比率:
-0.18
交易活动:
70.60%
最大入金加载:
11.41%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.81
长期交易:
37 (46.84%)
短期交易:
42 (53.16%)
利润因子:
0.48
预期回报:
-1.46 USD
平均利润:
3.30 USD
平均损失:
-4.70 USD
最大连续失误:
10 (-14.13 USD)
最大连续亏损:
-52.29 USD (3)
每月增长:
-23.11%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
115.58 USD
最大值:
142.57 USD (27.05%)
相对跌幅:
结余:
27.05% (142.57 USD)
净值:
7.65% (32.32 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPCAD 6
EURCAD 5
ETHUSD 5
BTCUSD 5
XAUUSD 5
GBPJPY 4
GBPNZD 4
EURUSD 4
GBPAUD 4
AUDCAD 4
USDJPY 4
EURGBP 4
NZDUSD 4
EURJPY 3
EURCHF 3
GBPUSD 3
USDCHF 2
AUDJPY 2
AUDUSD 2
EURAUD 2
USDCAD 2
GBPCHF 1
EURNZD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPCAD -6
EURCAD -8
ETHUSD 8
BTCUSD -38
XAUUSD -65
GBPJPY -3
GBPNZD -7
EURUSD 2
GBPAUD -6
AUDCAD 0
USDJPY 4
EURGBP 1
NZDUSD -2
EURJPY -2
EURCHF -3
GBPUSD 1
USDCHF 0
AUDJPY 4
AUDUSD -1
EURAUD 6
USDCAD 2
GBPCHF 2
EURNZD -3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPCAD -840
EURCAD -1.1K
ETHUSD 7.9K
BTCUSD -385K
XAUUSD -65K
GBPJPY -542
GBPNZD -1.3K
EURUSD 179
GBPAUD -824
AUDCAD 46
USDJPY 621
EURGBP 63
NZDUSD -229
EURJPY -245
EURCHF -236
GBPUSD 133
USDCHF 18
AUDJPY 579
AUDUSD -107
EURAUD 831
USDCAD 234
GBPCHF 148
EURNZD -490
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +36.24 USD
最差交易: -38 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +18.79 USD
最大连续亏损: -14.13 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real
0.00 × 5
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
TitanFX-MT5-01
27.00 × 2
Exness-MT5Real31
48.35 × 148
🌑 SmartAI Trader™ — 机构级自适应信号系统


精准 • 纪律 • 自适应


SmartAI Trader™ 是一套专业级交易框架，专为 Forex、贵金属和加密资产提供基于波动率的纪律化执行。


它结合结构化市场分析与概率加权信号筛选，形成稳定且能适应市场变化的交易行为。


它不是高频机器人，也不是网格/马丁格尔系统。

SmartAI Trader™ 的行为更接近 风险控制交易台算法——可控、系统化、受严格约束。


🧠 核心架构原则


1. 波动率加权仓位 (VW-Risk Engine)

每笔交易从波动率扫描开始：

  • ATR 标准化止损距离

  • 资产特定波动率调整 (FX / XAU / Crypto)

  • 动态 RR 区间


2. 结构感知目标模块 (S/R Projection)

系统评估：

  • 微/宏摆动区

  • 流动性区域

  • 短期分布结构

  • 最新结构拐点


3. AI 信号过滤

轻量级 AI 模块评估：

  • 模式一致性

  • 波动率不对称

  • 趋势碎裂

  • 异常结构


🛡️ 风险治理层

  • 每笔交易都有硬止损

  • 无马丁格尔、无网格、无加仓

  • 不超过模型定义的风险

  • 单品种单仓

  • BUY/SELL 执行对称


🎯 交易特征

  • 平滑无噪音的执行曲线

  • 中等交易频率

  • 回撤受波动率控制

  • London/NY 时段精度更高

  • 控制相关资产敞口


⚙️ 技术基础

  • ATR 驱动归一化

  • 自适应结构建模

  • 概率过滤

  • 会话对齐

  • 精准执行


🔒 额外福利

  • 私密 SmartAI Circle（仅限邀请 Telegram 群）


📝 免责声明


SmartAI Trader™ 不保证盈利，不使用高风险策略。

交易有风险，历史表现不代表未来。


没有评论
2025.12.11 03:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 17:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 14:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 16:52
Share of trading days is too low
2025.12.04 16:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 15:52
Share of trading days is too low
2025.12.04 15:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 14:43
Share of trading days is too low
2025.12.04 14:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 10:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 06:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 06:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 06:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 06:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 06:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.04 06:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 23 days
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
SmartAI Trader
每月30 USD
-23%
0
0
USD
384
USD
4
100%
79
40%
71%
0.47
-1.46
USD
27%
1:200
