- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
79
盈利交易:
32 (40.50%)
亏损交易:
47 (59.49%)
最好交易:
36.24 USD
最差交易:
-38.16 USD
毛利:
105.51 USD (172 449 pips)
毛利亏损:
-221.09 USD (617 621 pips)
最大连续赢利:
7 (18.79 USD)
最大连续盈利:
37.37 USD (2)
夏普比率:
-0.18
交易活动:
70.60%
最大入金加载:
11.41%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.81
长期交易:
37 (46.84%)
短期交易:
42 (53.16%)
利润因子:
0.48
预期回报:
-1.46 USD
平均利润:
3.30 USD
平均损失:
-4.70 USD
最大连续失误:
10 (-14.13 USD)
最大连续亏损:
-52.29 USD (3)
每月增长:
-23.11%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
115.58 USD
最大值:
142.57 USD (27.05%)
相对跌幅:
结余:
27.05% (142.57 USD)
净值:
7.65% (32.32 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|6
|EURCAD
|5
|ETHUSD
|5
|BTCUSD
|5
|XAUUSD
|5
|GBPJPY
|4
|GBPNZD
|4
|EURUSD
|4
|GBPAUD
|4
|AUDCAD
|4
|USDJPY
|4
|EURGBP
|4
|NZDUSD
|4
|EURJPY
|3
|EURCHF
|3
|GBPUSD
|3
|USDCHF
|2
|AUDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|EURAUD
|2
|USDCAD
|2
|GBPCHF
|1
|EURNZD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPCAD
|-6
|EURCAD
|-8
|ETHUSD
|8
|BTCUSD
|-38
|XAUUSD
|-65
|GBPJPY
|-3
|GBPNZD
|-7
|EURUSD
|2
|GBPAUD
|-6
|AUDCAD
|0
|USDJPY
|4
|EURGBP
|1
|NZDUSD
|-2
|EURJPY
|-2
|EURCHF
|-3
|GBPUSD
|1
|USDCHF
|0
|AUDJPY
|4
|AUDUSD
|-1
|EURAUD
|6
|USDCAD
|2
|GBPCHF
|2
|EURNZD
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPCAD
|-840
|EURCAD
|-1.1K
|ETHUSD
|7.9K
|BTCUSD
|-385K
|XAUUSD
|-65K
|GBPJPY
|-542
|GBPNZD
|-1.3K
|EURUSD
|179
|GBPAUD
|-824
|AUDCAD
|46
|USDJPY
|621
|EURGBP
|63
|NZDUSD
|-229
|EURJPY
|-245
|EURCHF
|-236
|GBPUSD
|133
|USDCHF
|18
|AUDJPY
|579
|AUDUSD
|-107
|EURAUD
|831
|USDCAD
|234
|GBPCHF
|148
|EURNZD
|-490
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +36.24 USD
最差交易: -38 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +18.79 USD
最大连续亏损: -14.13 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
🌑 SmartAI Trader™ — 机构级自适应信号系统
精准 • 纪律 • 自适应
SmartAI Trader™ 是一套专业级交易框架，专为 Forex、贵金属和加密资产提供基于波动率的纪律化执行。
它结合结构化市场分析与概率加权信号筛选，形成稳定且能适应市场变化的交易行为。
它不是高频机器人，也不是网格/马丁格尔系统。
SmartAI Trader™ 的行为更接近 风险控制交易台算法——可控、系统化、受严格约束。
🧠 核心架构原则
1. 波动率加权仓位 (VW-Risk Engine)
每笔交易从波动率扫描开始：
-
ATR 标准化止损距离
-
资产特定波动率调整 (FX / XAU / Crypto)
-
动态 RR 区间
2. 结构感知目标模块 (S/R Projection)
系统评估：
-
微/宏摆动区
-
流动性区域
-
短期分布结构
-
最新结构拐点
3. AI 信号过滤
轻量级 AI 模块评估：
-
模式一致性
-
波动率不对称
-
趋势碎裂
-
异常结构
🛡️ 风险治理层
-
每笔交易都有硬止损
-
无马丁格尔、无网格、无加仓
-
不超过模型定义的风险
-
单品种单仓
-
BUY/SELL 执行对称
🎯 交易特征
-
平滑无噪音的执行曲线
-
中等交易频率
-
回撤受波动率控制
-
London/NY 时段精度更高
-
控制相关资产敞口
⚙️ 技术基础
-
ATR 驱动归一化
-
自适应结构建模
-
概率过滤
-
会话对齐
-
精准执行
🔒 额外福利
-
私密 SmartAI Circle（仅限邀请 Telegram 群）
📝 免责声明
SmartAI Trader™ 不保证盈利，不使用高风险策略。
交易有风险，历史表现不代表未来。
